Tháo gỡ khó khăn đối với 3 dự án của Tập đoàn FLC trên địa bàn thành phố

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ và tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai, chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe tiến độ giải quyết các nhiệm vụ đối với 3 dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

3 dự án này gồm: Quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại phường Hạ Long và Hà Lầm; Dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn I; Dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn II, trên địa bàn phường Cao Xanh.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 3 dự án, UBND thành phố đã thành lập tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, chủ trương đầu tư, đất đai, xây dựng, các nghĩa vụ tài chính của Dự án; xác định những tồn tại, vướng mắc và điều kiện để tiếp tục triển khai; tổ chức kiểm tra hiện trường, hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng; đánh giá, xác định khối lượng, giá trị và tiến độ các hạng mục công trình còn lại phải hoàn thành; hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng, quỹ đất và tài sản công; tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và các bên liên quan...

Lãnh đạo phường Cao Xanh báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ và tồn đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố chỉ đạo thực hiện nhằm khơi thông nguồn lực đưa đất đai vào sử dụng, phát huy hiệu quả của các dự án để thúc đẩy tăng trưởng. Trên cơ sở tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tổ công tác, cam kết thực hiện của chủ đầu tư với 3 dự án, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào giữa tháng 12/2026 đảm bảo quy định và điều kiện áp dụng Nghị quyết 29/2026/QH của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án.

Đồng chí giao 3 địa phương: Hạ Long, Hà Lầm, Cao Xanh tổ chức gặp mặt nhà đầu tư thứ cấp để người dân nắm được tinh thần tháo gỡ khó khăn của UBND thành phố đối với các dự án chậm tiến độ. Tổ công tác của UBND thành phố tiếp tục rà soát, đồng hành và giám sát việc triển khai dự án.