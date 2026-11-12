Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện mặt trời, phấn đấu vận hành trong năm 2027

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, Quảng Ninh chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn điện, trọng tâm là các dự án điện mặt trời tập trung. Thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa 4 dự án điện mặt trời với tổng công suất 340MW vào vận hành trong năm 2027.

Quảng Ninh đã chủ động rà soát tiến độ các dự án điện mặt trời trên địa bàn đã được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đồng thời tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án. Thành phố yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng giải pháp cụ thể, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn thành phố có 4 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất 340MW, gồm: Dự án Điện mặt trời Đầm Hà (100MW), Điện mặt trời hồ Khe Chè (50MW), Điện mặt trời hồ Yên Lập (140MW) và Điện mặt trời hồ Quất Đông (50MW). Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án, chủ động phối hợp với các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, đấu nối và giải tỏa công suất, phấn đấu đưa cả 4 dự án vào vận hành trong năm 2027.

Trong đó, Dự án Điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW do Công ty CP Thực phẩm BIM làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai tại các xã Đầm Hà và Quảng Tân. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu EPC để triển khai các bước tiếp theo. Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, tài chính, lựa chọn công nghệ hiện đại, đáp ứng các quy chuẩn về môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào vận hành phát điện trong năm 2027. Nhà đầu tư cũng đã cam kết huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu này.

Đối với 3 dự án điện mặt trời trên hồ gồm Khe Chè, Yên Lập và Quất Đông, hiện thành phố đang thúc đẩy quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, phát triển dự án chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án triển khai; đồng thời cam kết, nếu được lựa chọn, sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thỏa thuận hợp đồng mua bán điện (PPA), phương án đấu nối, giá bán điện, phấn đấu đưa các dự án vào vận hành trong năm 2027.

Để tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương, UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm hoàn thiện các thủ tục thuộc thẩm quyền về đấu nối, giải tỏa công suất, đàm phán hợp đồng mua bán điện và những nội dung liên quan. Cùng với đó, thành phố cam kết tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh việc thúc đẩy các dự án đã có trong quy hoạch, Quảng Ninh chủ động rà soát tiềm năng, nghiên cứu, đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến từ 2.199-2.399MW vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Các dự án gồm: Nhà máy Điện mặt trời Quảng Ninh (700MW), An Sinh (250MW), Sơn Dương (250MW), Tràng Lương (600MW), hồ Tràng Vinh (200MW), hồ Cao Vân (50-100MW), hồ Chúc Bài Sơn (100-250MW) và Nhà máy Điện mặt trời công nghệ cao Uông Bí kết hợp nuôi trồng thủy sản (49MW).

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh đã có quy hoạch 400MW điện mặt trời tập trung và 1.418MW điện mặt trời mái nhà. Việc chủ động nghiên cứu, đề xuất bổ sung các dự án thể hiện định hướng mở rộng quy mô nguồn điện, đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, khai thác tiềm năng phát triển điện mặt trời, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.