Số hóa dữ liệu đất đai vì quyền lợi người dân

Quảng Ninh đang đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, gắn với tháo gỡ những vướng mắc trong đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình triển khai đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, tạo nền tảng quản lý đất đai thống nhất, minh bạch.

Cán bộ xã Quảng Tân trao đổi với bà La Thị Trình, thôn Nà Pá (thứ hai từ phải sang), về quyền lợi của người dân khi hoàn thiện dữ liệu đất đai.

Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, gia đình bà La Thị Trình, thôn Nà Pá, xã Quảng Tân, chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đợt rà soát dữ liệu đất đai, gia đình được cán bộ xã hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và đã được cấp giấy chứng nhận. Gia đình cũng được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà ở. Đến nay, ngôi nhà mới đã gần hoàn thành, mang lại niềm vui cho cả gia đình. Trường hợp của bà Trình cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai. Với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, việc được cán bộ trực tiếp hướng dẫn kê khai, xác minh thông tin đã giúp tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong thực hiện thủ tục đất đai.

Xã Quảng Tân có địa bàn rộng, nhiều thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của UBND xã, toàn địa bàn có 104.914 thửa đất, trong đó 91.466 thửa thuộc chỉ tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu được giao. Khối lượng công việc lớn, hồ sơ đất đai được lập qua nhiều thời kỳ, việc thu thập giấy tờ tại một số khu vực còn gặp khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ, xã đã tổ chức 4 nhóm nghiệp vụ, phối hợp với các thôn, bản rà soát, thu thập hồ sơ và hướng dẫn người dân đăng ký đất đai.

Ông Triệu Văn Toản, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Tân, cho biết: Do đặc thù địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã thành lập các tổ công tác đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động và trực tiếp quét giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo được sự đồng thuận của người dân. Địa phương còn phối hợp với các ngân hàng thu thập hồ sơ của những hộ đang thế chấp giấy chứng nhận để vay vốn. Nhờ cách làm này, công tác thu thập dữ liệu tại Quảng Tân cơ bản hoàn thành.

Đến nay, xã đã đồng bộ 92.036 thửa đất lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, 83.390 thửa thuộc nhóm 1 và 8.646 thửa thuộc nhóm 2. Cùng với xây dựng dữ liệu, địa phương chú trọng tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Theo số liệu đã công bố, xã đã cấp 82 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 39 trường hợp là người dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo phường Yên Tử kiểm tra, chỉ đạo công tác rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu đất đai trên hệ thống.

Kết quả tại Quảng Tân cũng phản ánh nỗ lực của các địa phương trong đợt cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn thành phố. Theo thống kê trên Hệ thống giám sát VNLIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 12/11/2026, toàn thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.880.768/1.946.090 thửa đất, đạt 96,64%, xếp thứ 16 toàn quốc. Trong đó, 1.778.974 thửa thuộc nhóm dữ liệu đạt chuẩn, chiếm 91,41%; 101.794 thửa thuộc nhóm cần tiếp tục xác thực, chuẩn hóa thông tin. Cùng với xây dựng dữ liệu, Quảng Ninh đã đồng bộ 325.617 thửa đất sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia và 269.774 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang hệ thống C06 của Bộ Công an. Kết quả này tạo điều kiện kết nối, chia sẻ thông tin, phục vụ công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, toàn thành phố vẫn còn 65.322 thửa chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Phần việc còn lại chủ yếu là những hồ sơ phức tạp, thiếu thông tin định danh người sử dụng đất, chưa xác định được vị trí thửa đất trên bản đồ hoặc có dữ liệu trùng lặp, sai lệch về diện tích, ranh giới. Việc xử lý đòi hỏi phải đối chiếu hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất trước khi cập nhật, đồng bộ lên hệ thống.

Ông Bùi Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết: Phường đã thành lập 6 tổ công tác phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đó, tập trung rà soát, loại bỏ các thửa đất trùng lặp, kiểm tra những thửa đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng các dự án; đồng thời đẩy mạnh đăng ký đất đai đối với những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đơn vị tư vấn VNPT kiểm tra, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS).

Theo lộ trình, đến ngày 30/11/2026, Quảng Ninh phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Thành phố phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với các thửa đất đã có dữ liệu trong năm 2026; những thửa chưa có dữ liệu tiếp tục được đo đạc, lập hồ sơ và hoàn thành trong năm 2027. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Thông tin từng thửa đất phải chính xác về người sử dụng, vị trí, diện tích và tình trạng pháp lý; được loại bỏ sai lệch, trùng lặp và cập nhật thường xuyên khi phát sinh biến động.

Theo bà Phạm Thị Hồng Kiên, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Quảng Ninh, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương và nhà thầu cập nhật dữ liệu lên hệ thống, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương.

Khi cơ sở dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ đồng bộ, việc tra cứu, xác minh thông tin, giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thế chấp và đăng ký biến động sẽ thuận lợi hơn. Những bất cập trong hồ sơ được xử lý kịp thời sẽ góp phần hạn chế sai sót, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.