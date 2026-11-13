Tăng thu hút nguồn vốn đầu tư

10 tháng năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục thu hút lượng vốn đầu tư lớn từ khu vực trong nước, đồng thời có thêm các dự án đi vào sản xuất tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới đạt 54,16% kế hoạch năm. Thực tế này đặt ra yêu cầu vừa đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, vừa tháo gỡ khó khăn để các dự án đã được chấp thuận sớm triển khai, đưa nguồn vốn đăng ký vào thực tế.

Trong 10 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách trên địa bàn Quảng Ninh ước đạt 236.354 tỷ đồng, gồm vốn cấp mới cho 78 dự án và vốn điều chỉnh tăng của 12 dự án. Đây là nguồn lực quan trọng bổ sung cho đầu tư phát triển, nhất là trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Nhà máy sản xuất dệt may của Công ty TNHH Công nghệ dệt may Tân Khải Thịnh (Việt Nam) đang được triển khai thi công.

Ở lĩnh vực đầu tư nước ngoài (FDI), trong 10 tháng Quảng Ninh thu hút trên 1,3 tỷ USD, bằng 54,16% kế hoạch năm. Trong đó có 27 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 660 triệu USD; 25 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm 693,2 triệu USD. Như vậy, phần vốn điều chỉnh tăng của các dự án đang hoạt động chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn FDI thu hút. Điều này cho thấy bên cạnh tìm kiếm nhà đầu tư mới, việc duy trì môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp hiện hữu cũng rất quan trọng.

Để hoàn thành mục tiêu 2,5 tỷ USD trong năm 2026, hai tháng cuối năm thành phố cần thu hút thêm trên 1,14 tỷ USD. Đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải rà soát cụ thể khả năng triển khai của từng dự án, thay vì chỉ đặt mục tiêu tăng về số lượng.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Trong thời gian còn lại của năm, thành phố tập trung rà soát các dự án có khả năng hoàn thành thủ tục đầu tư, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn cho những dự án đã được cấp phép. Việc thu hút vốn mới phải gắn với tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng đất và khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Một trong những điều kiện quan trọng để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách là khả năng cung cấp mặt bằng và hạ tầng khu công nghiệp. Hiện trên địa bàn thành phố có 7 trong số 17 khu công nghiệp đã hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích. Trong đó, 8 khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng trên diện tích đất công nghiệp 1.396,95ha. Đây là dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn khu công nghiệp.

Sản xuất sợi dệt tại Công ty TNHH Hoa Mậu (Khu công nghiệp Hải Hà).

Ông Omika Takeshi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tập trung triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật tại những vị trí có mặt bằng sạch thuộc giai đoạn 3 trong khu công nghiệp Sông Khoai, tạo quỹ đất chất lượng cao thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo dư địa mới để thu hút đầu tư vào đầu năm 2027.

Cùng với các khu công nghiệp, Quảng Ninh đã ban hành quyết định thành lập 6 cụm công nghiệp từ đầu năm; đồng thời thực hiện thành lập và mở rộng 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.278,45ha. Việc phát triển các cụm công nghiệp này góp phần bổ sung quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư và gia tăng giá trị sản xuất. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, cần lựa chọn ngành nghề phù hợp, bảo đảm điều kiện môi trường và tránh đầu tư hạ tầng dàn trải.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, cho biết: Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và địa phương tháo gỡ vướng mắc về GPMB, thủ tục xây dựng, môi trường. Mục tiêu là rút ngắn thời gian từ khi nhà đầu tư được chấp thuận dự án đến khi có thể triển khai xây dựng, đưa nhà máy vào hoạt động.

Trong khoảng thời gian cuối năm, Quảng Ninh xác định tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, rà soát những dự án có khả năng khởi công, thúc đẩy tiến độ các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tăng cường phối hợp giải quyết vướng mắc. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều, tạo thêm quỹ đất có thể triển khai đầu tư. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, nguồn vốn thu hút mới thực sự trở thành năng lực sản xuất, nguồn thu ngân sách và việc làm cho người lao động.