Thắt chặt tình làng nghĩa xóm từ tiếng hát, đường bóng

Những năm qua, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại các thôn, khu phố trên địa bàn Quảng Ninh phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc duy trì đều đặn các sân chơi văn hóa, thể thao ở cơ sở đã làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp trong nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố đã phát động và tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Hoạt động này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các xã, phường, tạo không khí rộn ràng ở khắp các nhà văn hóa thôn, khu phố.

Tại phường Hạ Long, liên hoan do UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức đã trở thành ngày hội chung của nhân dân 16 khu phố trên địa bàn. Lực lượng bước lên sân khấu biểu diễn là cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động và nhân dân đang sinh sống tại địa phương.

Các đội thi chủ động may sắm trang phục, tự tay chuẩn bị đạo cụ và tập luyện với kịch bản nghiêm túc. Nhiều tiết mục tự biên, cùng các tiểu phẩm đã phản ánh chân thực nhịp sống ở khu phố, khéo léo lồng ghép nội dung chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị.

Một tiết mục nghệ thuật quần chúng tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư phường Hạ Long năm 2026.

Ông Triệu Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạ Long, cho biết: Liên hoan đã tạo không khí phấn khởi, gắn kết các khu phố thi đua lao động sản xuất và giữ gìn ngõ xóm sạch đẹp. Khi người dân cùng nhau bước lên sân khấu ca hát, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt, tạo sự đồng thuận cao để chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ở thời điểm hiện tại, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã hoàn thành liên hoan ở cấp cơ sở. Các đơn vị đang bước vào vòng thi cấp cụm, chuẩn bị cho vòng chung khảo cấp thành phố dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11/2026. Liên hoan đã thực sự tạo ra sân chơi văn hóa bổ ích, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương và củng cố tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quảng Ninh.

Cùng với lời ca tiếng hát, các hoạt động rèn luyện thể thao cũng được duy trì nền nếp, sôi nổi mỗi ngày tại các khu dân cư. Tại phường Quang Hanh, phong trào rèn luyện thân thể đã trở thành thói quen thường nhật của người dân. Toàn phường hiện duy trì hơn 30 CLB thể thao cơ sở, tập trung vào các môn bóng chuyền hơi, dân vũ, cầu lông, bóng đá mini. Hệ thống sân bãi, nhà văn hóa được khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tập luyện của đông đảo cán bộ, công nhân ngành Than và nhân dân địa phương sau giờ lao động.

Tại khu phố 7B (phường Quang Hanh), CLB bóng chuyền hơi duy trì sinh hoạt đều đặn hơn 3 năm qua, thu hút hơn 40 thành viên cả nam và nữ tham gia. Cứ sau giờ tan ca, hoặc mỗi buổi chiều muộn, sân nhà văn hóa khu lại rộn rã tiếng đập bóng và tiếng reo hò cổ vũ. Ban đầu là sân chơi rèn luyện sức khỏe của chị em phụ nữ, đến nay CLB đã thu hút nhiều nam giới ở các lứa tuổi cùng ra sân tập luyện.

CLB bóng chuyền hơi khu phố 7B, phường Quang Hanh duy trì hoạt động đều dặn hằng ngày.

Ông Nguyễn Tiến Tài, thành viên CLB bóng chuyền hơi khu phố 7B, chia sẻ: Ban đầu sân bóng chủ yếu là chị em phụ nữ tập luyện, sau này cánh đàn ông và người cao tuổi trong khu cũng hào hứng tham gia. Mỗi ngày vận động 1 tiếng giúp tinh thần sảng khoái, sức khỏe dẻo dai. Ra sân tập bóng còn là dịp để mọi người gặp gỡ, chuyện trò, trao đổi công việc chung của khu dân cư, giúp tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít.

Không riêng ở Quang Hanh và Hạ Long, tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh đều duy trì mạng lưới CLB văn hóa, thể thao rộng khắp. Toàn thành phố hiện có hàng nghìn CLB đang hoạt động đều đặn theo hình thức tự nguyện đóng góp kinh phí. Riêng các cấp hội phụ nữ trong toàn thành phố đang duy trì 513 CLB bóng chuyền hơi với gần 8.000 phụ nữ tham gia; 1.780 CLB dân vũ với gần 20.000 thành viên; cùng 40 CLB bóng đá nữ, 28 CLB yoga và 31 CLB giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Sức sống của các phong trào này bắt nguồn từ nguồn lực xã hội hóa và tinh thần tự giác của nhân dân. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm loa kéo, bóng, lưới, trang phục và phân công nhau giữ gìn sân bãi. Khi nhà văn hóa khu phố sáng đèn mỗi chiều, người dân có không gian vui chơi, rèn luyện thể chất lành mạnh, các tệ nạn xã hội tự khắc bị đẩy lùi.

Những buổi sinh hoạt văn nghệ, hay những trận bóng giao lưu đã trở thành sợi dây gắn kết các gia đình trong cộng đồng. Tinh thần đoàn kết ấy là nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở một cách thực chất và bền vững.