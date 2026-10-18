Dấu ấn phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa

Bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang góp phần bồi đắp những giá trị văn hóa từ mỗi gia đình, khu dân cư. Sự chung sức, đồng lòng ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh mà còn vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Sôi nổi phong trào văn nghệ, thể thao

Là địa bàn trung tâm du lịch, phường Bãi Cháy không chỉ chú trọng xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại mà còn quan tâm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Trong đó, Hội LHPN phường tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từng bước đưa phong trào rèn luyện sức khỏe trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên trong cộng đồng. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu thể thao như dân vũ, bóng chuyền hơi, pickleball... được tổ chức sôi nổi ở các cấp Hội đã tạo sân chơi bổ ích, giúp chị em gặp gỡ, gắn kết, cùng xây dựng môi trường, lối sống tích cực, vui tươi, lành mạnh. Đến nay, 100% khu phố trên địa bàn phường đều duy trì các CLB văn nghệ, CLB bóng chuyền hơi hoặc CLB dân vũ, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội LHPN phường Bãi Cháy tổ chức chương trình giao lưu dân vũ "Tự hào phụ nữ thành phố Quảng Ninh" tháng 8/2026.

Chị Hoàng Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Bãi Cháy, chia sẻ: “Có thể nói, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời, việc tham gia các hoạt động, CLB, mô hình cũng giúp chị em có điều kiện tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Đây còn là không gian để Hội gắn kết hội viên, lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Hội phát động”.

Những ngày này, nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao được tổ chức hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; cùng với đó là Liên hoan Tiếng hát khu dân cư chào mừng thành phố Quảng Ninh đã khuyến khích hội viên, phụ nữ tích cực tham gia, thể hiện tài năng, niềm đam mê và tình yêu quê hương. Qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, chị em không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố Quảng Ninh hôm nay.

Đông đảo hội viên, phụ nữ phường Hạ Long tham gia Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cấp phường tổ chức. Ảnh: Tùng Lâm

Từ những sân chơi cộng đồng, phong trào văn nghệ, thể thao dần trở thành một phần trong đời sống thường nhật của nhiều hội viên phụ nữ. Theo đó, phong trào “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe” ngày càng lan tỏa sâu rộng, đi vào thực chất. Đến nay, 100% cơ sở Hội trên địa bàn thành phố đã duy trì, thành lập mới nhiều mô hình đa dạng, phù hợp với nhu cầu và sở thích của chị em. Toàn thành phố có 513 CLB bóng chuyền hơi với gần 8.000 phụ nữ tham gia; 40 CLB bóng đá nữ thu hút trên 600 phụ nữ; 28 CLB yoga; 31 CLB gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với gần 1.000 phụ nữ và 1.780 CLB dân vũ với gần 20.000 phụ nữ tham gia.

Hội LHPN và Hội Nông dân phường Hoành Bồ phối hợp tổ chức Giải thể thao bóng đá nữ và bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Hồng Phương (CTV)

Lan tỏa nét đẹp văn hóa cộng đồng

Không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào thi đua do Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh phát động, các cơ sở Hội trên toàn thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng đời sống văn hóa từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư. Thông qua những phong trào, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, chị em đã góp sức tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, vun đắp tình đoàn kết, gìn giữ những giá trị truyền thống và lan tỏa lối sống văn minh trong cộng đồng.

Hội viên, phụ nữ xã Lục Hồn tham gia hoạt động trong Lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Nổi bật là việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, gắn với phong trào “Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các nội dung được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của hội viên trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và diện mạo địa phương.

Theo đó, hội viên, phụ nữ chủ động tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống thông qua việc duy trì các CLB hát dân ca, múa truyền thống, tham gia tổ chức lễ hội và hoạt động văn hóa cộng đồng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình; vận động hội viên chấp hành các quy định về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, từ tháng 3/2026, mô hình “Ngày tiếp, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ về các vấn đề hôn nhân, gia đình” tổ chức định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm lắng nghe, chia sẻ và đồng hành, hỗ trợ phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Hội LHPN phường Tuần Châu trao hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố Ngọc Châu. Ảnh: Nguyễn Hoa

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được hội viên, phụ nữ tích cực triển khai. Nổi bật, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội kết nối nhận đỡ đầu mới 744 trẻ với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình 9 tháng đầu năm 2026 đạt trên 1 tỷ đồng. Từ chương trình, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm sẻ chia trong cộng đồng tiếp tục được bồi đắp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng môi trường sống nhân ái, nghĩa tình.

Ý thức, trách nhiệm tạo dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh còn được cụ thể hóa thông qua phong trào “Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường”. Từ nhiều năm nay, 100% cơ sở Hội, chi hội duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, đồng thời tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ phố, chăm sóc các tuyến đường hoa, thu gom, phân loại rác thải và giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Toàn thành phố hiện duy trì 616 tuyến đường xanh - sạch - đẹp; 548 mô hình “biến rác thành tiền”... do các cấp Hội Phụ nữ quản lý. Qua đó, không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn từng bước hình thành thói quen sống có trách nhiệm, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Tuyến đường hoa do Chi hội Phụ nữ khu Việt Dân, phường An Sinh xây dựng, chăm sóc.

Từ những việc làm bền bỉ, gần gũi ấy, vai trò của phụ nữ trong xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được khẳng định. Đây cũng là cách các cấp Hội LHPN cụ thể hóa Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.