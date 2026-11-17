Triển khai công tác chuẩn bị Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”

Chiều 17/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức; phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị; xây dựng chương trình, quy chế và triển khai các điều kiện cần thiết, bảo đảm liên hoan diễn ra thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì cuộc họp.

Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” sẽ diễn ra trong ngày 24/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố, được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Tham gia liên hoan có 9 đoàn xuất sắc giành giải Nhất tại các liên hoan cấp cụm, đến từ các địa phương: Hoành Bồ, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hải Lạng, Cẩm Phả, Quảng Hà, Bình Liêu, Móng Cái 1 và Mạo Khê.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, văn hóa và con người Quảng Ninh; đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.