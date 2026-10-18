Ngành Than chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho lao động nữ

Cùng với việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và bảo đảm các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống tinh thần cho lao động nữ ngày càng được các đơn vị ngành Than quan tâm, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ lao động ổn định, đoàn kết và gắn bó với doanh nghiệp.

Một trấn đấu của cầu thủ CLB bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, toàn Tập đoàn hiện có tổng số lao động nữ 18.338 trên tổng số 93.248 người, chiếm 19,6% tổng số đoàn viên. Dù phần lớn đảm nhận các vị trí phụ trợ, phục vụ với điều kiện làm việc đặc thù và chịu nhiều tác động khắc nghiệt của thời tiết, biến động thị trường, chị em vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của “hậu phương” vững chắc này, các cấp Công đoàn TKV không chỉ chú trọng chăm lo quyền lợi vật chất mà còn đặc biệt đặt trọng tâm vào việc bồi đắp đời sống tinh thần, mang đến niềm vui, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho nữ công nhân lao động.

Đối với lao động nữ, bên cạnh trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiều người còn phải đảm đương công việc gia đình, chăm sóc con cái và người thân. Sự đan xen giữa trách nhiệm nghề nghiệp và bổn phận gia đình khiến nhu cầu được chia sẻ, động viên, tạo điều kiện nghỉ ngơi, giao lưu và phát triển đời sống văn hóa tinh thần trở nên thiết thực hơn. Bởi vậy, chăm lo cho nữ công nhân không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách mà còn cần được thể hiện qua những hoạt động cụ thể, gần gũi, giúp chị em có thêm niềm vui, sự tự tin và động lực trong cuộc sống.

Nhận thức rõ điều đó, tổ chức công đoàn và ban nữ công tại các đơn vị ngành Than đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và lấy nhu cầu thực tế của người lao động làm trọng tâm. Các hoạt động thăm hỏi, động viên nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nuôi con nhỏ hoặc gặp biến cố trong cuộc sống được quan tâm triển khai theo điều kiện của từng đơn vị. Những phần quà, lời thăm hỏi hay sự hỗ trợ kịp thời không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia, giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức và tập thể nơi mình làm việc.

Nữ thợ mỏ được tạo điều kiện tham gia hoạt động tập luyện và biểu diễn văn nghệ sôi nổi.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động tinh thần chính là các chương trình văn hóa tôn vinh nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Vùng mỏ. Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày hội với chủ đề “Phụ nữ Than - Khoáng sản Việt Nam duyên dáng bên bờ Di sản” đã tạo nên dấu ấn sâu sắc khi quy tụ hơn 2.160 nữ đoàn viên tham gia trình diễn áo dài trên sân khấu và đường phố. Hình ảnh tà áo dài truyền thống thướt tha hòa quyện cùng tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ đã lan tỏa vẻ đẹp rạng rỡ, giàu bản sắc tới đông đảo nhân dân.

Bên cạnh đó, phong trào hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” cũng được mở rộng với ý nghĩa nhân văn khi các chị em cùng quyên góp 1.300 bộ áo dài trao tặng phụ nữ vùng cao, vùng xa khó khăn, qua đó nhân lên niềm vui và sự sẻ chia ấm áp.

Phụ nữ ngành Than tham gia chương trình "Giờ thứ 9" của VTV.

Bên cạnh những nét đẹp duyên dáng, sân chơi thể thao và phong trào văn nghệ quần chúng cũng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Giải bóng đá nữ phong trào cấp Tập đoàn với 350 vận động viên đến từ 18 đơn vị đã đem đến những trận cầu sôi nổi, thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Ở cấp cơ sở, không khí thi đua rộn ràng lan tỏa khắp các đơn vị với hàng loạt hình thức giao lưu phong phú, linh hoạt: Từ các giải pickleball, bóng chuyền hơi đến hội thi tiếng hát song ca. Ngay tại những đơn vị sản xuất hầm lò và lộ thiên nhiều gian khó, công đoàn vẫn nỗ lực tổ chức gặp mặt 100% chị em phụ nữ để thăm hỏi, chúc mừng, trao tặng trang phục công sở, áo dài. Không dừng lại ở các ngày hội bề nổi, việc bồi dưỡng đời sống tinh thần cho nữ công nhân còn đi vào chiều sâu thông qua sự đồng hành cùng từng mái ấm gia đình. Hàng trăm buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về kỹ năng giữ gìn hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con cái đã giúp chị em giải tỏa áp lực, cân bằng giữa công việc và gia đình.

Sự an tâm của người mẹ còn được tiếp sức mạnh mẽ khi tổ chức công đoàn luôn dành sự chăm lo chu đáo cho thế hệ con em thợ mỏ với các chương trình Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đến việc vinh danh các gia đình thợ mỏ hiếu học và học sinh vượt khó học giỏi. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để người phụ nữ Vùng mỏ tiếp tục tỏa sáng trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cùng chung tay dựng xây Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững.