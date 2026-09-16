Thợ mỏ vào ca: Thợ mỏ 4.0

Thời 4.0, hình ảnh người thợ mỏ Quảng Ninh với gương mặt lem luốc bụi than dần được thay thế bằng những "kỹ sư hầm mỏ" làm chủ công nghệ hiện đại. Trong những lòng đất sâu hàng trăm mét, tiếng cuốc xẻng nhường chỗ cho hệ thống điều khiển tự động, máy xúc dung tích lớn và robot giám sát an toàn thông minh. Không chỉ giàu sức bền, thợ mỏ ngày nay còn sở hữu tư duy số hóa, vận hành mỏ than bằng dữ liệu và tri thức. Bước chuyển mình công nghệ này không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn khắc họa nét chân dung hiện đại, bản lĩnh của những người con đất mỏ thời đại mới.