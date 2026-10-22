Thông cáo báo chí số 6, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ năm, ngày 22/10/2026, ngày làm việc thứ sáu, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 35 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe các nội dung sau: (1) Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (2) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (3) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Từ 8 giờ 35 phút: Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án Luật nêu trên.

BUỔI CHIỀU

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về 3 dự án: (1) Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Luật Nhà ở (sửa đổi); (3) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

THỨ SÁU, ngày 23/10/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày: (1) Tờ trình về các nội dung: (i) dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (vi) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (vii) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; (2) Báo cáo thẩm tra về các nội dung: (i) dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (vi) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (vii) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung: (1) Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (2) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (3) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: (1) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (3) Luật Đấu thầu (sửa đổi).