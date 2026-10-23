Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, tối ưu chi phí sử dụng điện

Sáng 23/10, Sở Công Thương tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh; Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), giải pháp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng bền vững”, nhằm cập nhật chính sách, giới thiệu giải pháp công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tham dự có đại diện 100 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN, CCN trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở Công Thương giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình

﻿triển khai các mô hình năng lượng xanh.

Hội thảo triển khai nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 10/CT-TTg (ngày 30/3/2026) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà; Kế hoạch số 193/KH-UBND (ngày 30/4/2026) và Kế hoạch số 313/KH-UBND (ngày 4/7/2026) của UBND thành phố Quảng Ninh về phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030.

Đại diện Cục Điện lực thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ về phát triển Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Theo đó, hội thảo đã tập trung phổ biến, cập nhật các chủ trương, chính sách của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đánh giá thực trạng sử dụng điện trên địa bàn, định hướng các giải pháp tiết kiệm điện, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, giới thiệu các công nghệ, giải pháp về điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), tấm pin hiệu suất cao và giải pháp tích hợp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, KCN, CCN, cơ quan hành chính và hộ gia đình.

Đại diện Cục Điện lực và Công ty Điện lực Quảng Ninh đã trình bày chủ trương, chính sách mới về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và cơ chế DPPA; thực trạng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, định hướng sử dụng điện tại chỗ, tiết kiệm và giảm chi phí điện.

Các đơn vị, doanh nghiệp công nghệ cũng giới thiệu giải pháp điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; giải pháp lưu trữ năng lượng của Huawei, công nghệ tấm pin quang điện hiệu suất cao JA Solar, cùng các giải pháp thi công, tích hợp hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các mô hình năng lượng xanh cùng các vấn đề về cơ chế, thủ tục đấu nối, giải pháp kỹ thuật và phương án tài chính, đầu tư...

Đại diện Công ty CP Công nghệ Xanh Hùng Việt chia sẻ giải pháp điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Thông qua hội thảo còn góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, ngành Điện, đơn vị cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp; tạo điều kiện để các đơn vị tiếp cận thông tin chính sách, lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh trên địa bàn thành phố.