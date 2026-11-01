Sớm hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời

Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tăng trưởng ở mức cao, đồng nghĩa với việc nhiều dự án, công trình, nhà máy, phân xưởng, doanh nghiệp phải được thi công, hoạt động ở cường độ lớn, điều này kéo theo lượng điện tiêu thụ phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng tăng lên. Thiếu điện, cắt điện chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Chính vì vậy, giữ cho lưới điện ổn định đang được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh triển khai. Trong đó, việc lựa chọn những nguồn điện bổ sung bền vững như điện mặt trời, điện gió, điện khí đang là giải pháp được tập trung phát triển.

Nhằm quyết tâm bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, một trong những giải pháp được Chính phủ đưa ra là tăng cường phát triển điện mặt trời mái nhà (theo Chỉ thị số 10/CT-TTg). Trong đó, năm 2026, cả nước phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030 của các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan sớm nghiên cứu hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện phù hợp với khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế.

Triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026. Đồng thời, chỉ đạo triển khai đầu tư các dự án điện trên địa bàn, phấn đấu đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.

Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Quảng Ninh cũng đang tích cực triển khai các dự án điện mặt trời, nhất là khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình đầu tư điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Ngọc Lan

Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Quảng Ninh cũng đang tích cực triển khai các dự án điện mặt trời, nhất là khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình đầu tư điện mặt trời mái nhà. Theo kế hoạch, năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh dự kiến phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 55 MWp.

Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển năng lượng sạch, Quảng Ninh đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến khoảng 2.199-2.399MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có Nhà máy Điện mặt trời Quảng Ninh công suất 700MW; Nhà máy Điện mặt trời An Sinh 250MW; Nhà máy Điện mặt trời Sơn Dương 250MW; Nhà máy Điện mặt trời Tràng Lương 600MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Tràng Vinh 200MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Cao Vân 50-100MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Chúc Bài Sơn 100-250MW; Nhà máy Điện mặt trời công nghệ cao Uông Bí kết hợp nuôi trồng thủy sản công suất 49MW.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, Sở Công Thương đã làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Jinco Solar Việt Nam - doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy tại Quảng Ninh có công suất 10 Gigawatt/năm, tương đương 16 triệu tấm pin năng lượng mặt trời, trong đó chủ yếu phục vụ xuất khẩu, để rà soát năng lực cung ứng, chủng loại sản phẩm và kết nối hệ thống phân phối nội địa.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra trong nước, phát triển điện mặt trời, thành phố Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng nghị quyết hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với mức hỗ trợ dự kiến cao nhất cả nước; đồng thời tiên phong triển khai tại trường học, trụ sở hành chính, các khu, cụm công nghiệp. Đây cũng là cơ hội để Jinko Solar mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, đặc biệt tại Quảng Ninh, đưa các sản phẩm năng lượng sạch đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Đối với các địa phương trong thành phố cũng đang tích cực nghiên cứu, bước đầu triển khai các mô hình phát triển điện mặt trời phù hợp. Như ở Cô Tô, trong giai đoạn 2026 - 2030, đặc khu phấn đấu phát triển điện mặt trời mái nhà tại 4 cơ quan công sở với tổng công suất 102kW và 150 hộ gia đình. Riêng năm 2026, chỉ tiêu được giao là 30 hộ gia đình; từ năm 2027 đến năm 2030, mỗi năm phát triển thêm 1 cơ quan công sở và 30 hộ gia đình.

Phát triển năng lượng sạch, trong đó có điện mặt trời là xu thế tất yếu, nhằm vừa đảm bảo nguồn điện cho đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương. Lợi ích của điện mặt trời là rất rõ, vì vậy việc sớm xây dựng các chính sách, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân, cơ quan, doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lượng sạch là rất cần thiết, qua đó vừa góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia, vừa xây dựng môi trường sống xanh, bền vững.