Đóng điện thành công Hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Trạm biến áp 110kV Tràng Bạch

Vào 17h50' chiều 19/10, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đóng điện thành công Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại trạm biến áp 110kV Tràng Bạch (xã Hoàng Quế).

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại Trạm biến áp 110kV Tràng Bạch có công suất 5MW/10MWh.

Đây là 1 trong 3 hệ thống thuộc giai đoạn đầu của dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai tại Quảng Ninh.

Với công suất 5MW/10MWh, hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, tăng độ tin cậy cung cấp điện của trạm 110kV Tràng Bạch và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh cùng các đơn vị nhà thầu trực tiếp giám sát các công tác chuẩn bị đóng điện hệ thống.

Việc đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng cũng sẽ cho phép tích trữ điện năng vào thời điểm phụ tải thấp và phát điện trở lại trong các khung giờ cao điểm. Giải pháp này góp phần giảm áp lực cho hệ thống, đồng thời mở rộng khả năng tiếp nhận, khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo và tận dụng tốt hạ tầng hiện hữu của các trạm biến áp 110kV.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tối ưu vận hành lưới điện, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn điện và đáp ứng yêu cầu cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Để tiếp nhận công nghệ mới, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị từ thi công, nghiệm thu đến đóng điện; đồng thời tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ và thực hành tại hiện trường cho lực lượng vận hành. Các quy trình vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng cũng được xây dựng nhằm bảo đảm hệ thống được khai thác an toàn, ổn định.

Vào 17h50' chiều 19/10, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đóng điện thành công Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại trạm 110kV Tràng Bạch (xã Hoàng Quế).



Trước đó, trong tháng 9/2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đóng điện thành công Hệ thống pin lưu trữ năng lượng với công suất 10MW/20MWh tại trạm biến áp 110kV Giếng Đáy. Dự kiến cuối tháng 10/2026, Công ty sẽ tiếp tục đóng điện Hệ thống pin lưu trữ năng lượng công suất 5MW/10MWh tại trạm biến áp 110kV Uông Bí.