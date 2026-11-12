Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Sáng 12/11, Công an thành phố tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy mô lớn, phức tạp trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 203 vụ cháy, 3 vụ nổ, làm 1 người chết, 26 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính hơn 18 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 36% số vụ cháy xảy ra tại nhà ở đơn lẻ, khoảng 80% số vụ có nguyên nhân liên quan đến thiết bị điện. Lực lượng chữa cháy cũng đã tham gia xử lý 47 vụ sự cố, tai nạn, cứu được 46 người.

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, một số trang thiết bị xuống cấp, thiếu tính đồng bộ. Khả năng huy động lực lượng, phương tiện chi viện, nhất là ngoài giờ hành chính và ban đêm vẫn còn những hạn chế. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế huy động lực lượng chữa cháy chuyên ngành, chế độ đối với lực lượng chữa cháy chuyên trách; đồng thời đề xuất cơ chế ưu tiên lưu thông đối với phương tiện chữa cháy của doanh nghiệp khi tham gia nhiệm vụ chi viện chữa cháy.

Công tác PCCC và CNCH được xác định là trách nhiệm của toàn dân, trong đó chính quyền các cấp chịu trách nhiệm quản lý địa bàn, chủ cơ sở, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về an toàn PCCC tại cơ sở. Công an thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát phương tiện chữa cháy của doanh nghiệp, xem xét điều kiện để huy động, ưu tiên lưu thông khi có tình huống khẩn cấp; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Đối với hạ tầng cấp nước chữa cháy, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp rà soát, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, xây dựng, đặc biệt là việc quy hoạch nguồn nước, trụ nước, bến bãi và các điểm lấy nước phục vụ chữa cháy. Công an thành phố cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động.