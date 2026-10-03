Lực lượng chữa cháy chuyên ngành: Tăng sức mạnh chữa cháy tại cơ sở

Quảng Ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp cùng nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch… Bên cạnh những thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nguy cơ xảy ra cháy, nổ vẫn cao. Vì vậy, Quảng Ninh luôn đặt yêu cầu cao đối với công tác PCCC&CNCH, nhất là khả năng xử lý kịp thời và hiệu quả khi sự cố cháy mới phát sinh.

Lực lượng chữa cháy chuyên ngành Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long kiểm tra trang thiết bị trên xe chữa cháy.

Toàn thành phố hiện có 20 đội chữa cháy chuyên ngành, với 517 thành viên. Các đội có tổng số 30 xe chữa cháy, 2 xe téc, 4 máy bơm là phương tiện tham gia chữa cháy. Được thành lập tại các cơ sở đặc thù, có nguy cơ cháy nổ cao, như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; các nhà máy nhiệt điện, xi măng, kho, cảng xăng dầu, khu công nghiệp..., các đội không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC tại đơn vị quản lý, mà còn trực tiếp tham gia xử lý các sự cố cháy nổ khi được điều động, là "cánh tay nối dài" của Cảnh sát PCCC trong thành phố.

Được thành lập từ năm 2019 với 30 thành viên, đến nay, Đội chữa cháy chuyên ngành thuộc Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long có 25 đội viên. Trong đó, có nhiều đội viên được đào tạo bài bản và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ chữa cháy và CNCH. Anh Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Phòng An toàn - Môi trường (Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long) cho biết: Nhiệt điện được xác định nguy cơ cháy nổ rất cao. Vì thế, Công ty hết sức quan tâm công tác PCCC. Công ty có hệ thống chữa cháy bằng nước, khí, bọt, chữa cháy tự động; đồng thời quan tâm xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, chi phí tập luyện cho đội PCCC chuyên ngành và cơ sở...

Còn tại Khu công nghiệp Đông Mai, để phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng chữa cháy chuyên ngành, Xí nghiệp Quản lý vận hành Khu công nghiệp Đông Mai đã đầu tư xe chữa cháy, lắp đặt hệ thống cấp nước và các trang thiết bị phục vụ chữa cháy. Đặc biệt, với sự hướng dẫn của Cảnh sát PCCC (Công an Quảng Ninh) lực lượng chữa cháy chuyên ngành của khu công nghiệp thường xuyên được thực hành thuần thục các thao tác, kỹ thuật xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh.

Thực hành chữa cháy tại KCN Đông Mai.

Anh Hoàng Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy chuyên ngành, Khu công nghiệp Đông Mai, cho biết: Chúng tôi được đào tạo tập luyện từ cầm lăng, rải vòi, phun nước như thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân và dập tắt đám cháy hiệu quả nhất. Khi có thông tin cấp báo từ doanh nghiệp hoặc địa phương lân cận có cháy nổ xảy ra, ngay lập tức, lực lượng chữa cháy chuyên ngành tổ chức tập hợp và chữa cháy từ thời điểm ban đầu.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, việc nâng cao năng lực tác chiến, trình độ chuyên môn và khả năng phối hợp của lực lượng chữa cháy chuyên ngành trên địa bàn thành phố ngày càng trở thành nhiệm vụ quan trọng, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi sự cố xảy ra.

Bởi thực tế cho thấy, các vụ cháy có thể xảy ra tại nhiều loại hình cơ sở với đặc điểm khác nhau, từ khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đến chợ, kho hàng, cơ sở sản xuất, các công trình cao tầng... Trong điều kiện đó, lực lượng chữa cháy chuyên ngành với khả năng tiếp cận nhanh khu vực cháy thuộc địa bàn quản lý, xác định hướng phát triển của đám cháy, tổ chức cứu người, triển khai đội hình và sử dụng hiệu quả phương tiện chữa cháy là những yếu tố có ý nghĩa quyết định trong quá trình xử lý sự cố.

Cũng giống như lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thành viên đội chữa cháy chuyên ngành phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về nghiệp vụ. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra lực lượng, phương tiện được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng PCCC chuyên ngành thường xuyên được rèn luyện nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và CNCH... Qua đó, góp phần tham gia phòng chống và xử lý hiệu quả khi sự cố cháy nổ mới manh nha, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tổ chức, đơn vị.