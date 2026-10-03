Nâng cao trách nhiệm từ cộng đồng

Thời gian qua, Công an Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC&CNCH. Qua các mô hình “Dân vận khéo”, công tác PCCC ngày càng đi sâu vào cơ sở, phát huy vai trò chủ động của người dân trong phòng ngừa và xử lý sự cố.

Cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố hướng dẫn người dân khu Hồng Hải 7, phường Hạ Long sử dụng bình chữa cháy.

Tại khu Hồng Hải 7, phường Hạ Long, công tác tuyên truyền PCCC duy trì thường xuyên. Cán bộ Công an phối hợp với khu dân cư hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ cháy, nổ; sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn; bố trí phương tiện chữa cháy và bảo đảm lối thoát nạn. Ông Đinh Văn Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Hồng Hải 7, cho biết: “Công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn nguy cơ cháy, nổ và chủ động phòng ngừa. Khu dân cư thường xuyên nhắc nhở bà con kiểm tra hệ thống thiết bị điện trong nhà, chuẩn bị phương tiện chữa cháy, giữ thông thoáng lối thoát nạn. Khi người dân có ý thức thì công tác PCCC sẽ hiệu quả hơn”.

Lực lượng Công an chú trọng hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng báo cháy, thoát nạn và xử lý tình huống ngay từ những phút đầu. Đây cũng là cách phát huy phương châm “4 tại chỗ”, bởi người dân tại địa bàn chính là lực lượng có mặt sớm nhất khi sự cố xảy ra.

Cùng với tuyên truyền tại khu dân cư, công tác dân vận về PCCC được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng Công an tăng cường “Dân vận khéo” trong hướng dẫn tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bảo đảm an toàn PCCC; vận động quần chúng chấp hành quy định pháp luật về PCCC; tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động PCCC&CNCH; vận động người dân tham gia tổ chữa cháy, CNCH tình nguyện và đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng phong trào toàn dân PCCC.

Công tác tuyên truyền, vận động được gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp từng địa bàn. Toàn thành phố đã xây dựng 189 mô hình khu dân cư an toàn PCCC, 662 tổ liên gia an toàn PCCC, 263 điểm chữa cháy công cộng, cùng các mô hình tàu du lịch tự quản an toàn PCCC, cụm doanh nghiệp an toàn PCCC, trường học, chợ và cửa hàng gas an toàn PCCC. Qua đó, đã góp phần hình thành mạng lưới PCCC ngay trong cộng đồng. Khi các hộ dân cùng chủ động kiểm tra, nhắc nhở, hỗ trợ nhau và sẵn sàng xử lý tình huống, khả năng phát hiện, khống chế cháy từ sớm được nâng lên.

Một điểm mới trong công tác tuyên truyền về PCCC là tăng cường ứng dụng mạng xã hội. Mô hình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ thông qua Zalo giúp thông tin PCCC được truyền tải nhanh đến người quản lý các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, vừa phù hợp với phương thức tiếp nhận thông tin của người dân hiện nay.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố, phòng cháy phải bắt đầu từ mỗi gia đình, cơ sở. Việc kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị phương tiện chữa cháy và bảo đảm lối thoát nạn nếu được thực hiện thường xuyên sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Thực tế cho thấy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dù được đầu tư về con người, phương tiện cũng cần có thời gian để tiếp cận hiện trường. Vì vậy, nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho cộng đồng chính là tạo thêm “lớp bảo vệ” đầu tiên. Khi mỗi người dân biết phòng cháy, mỗi gia đình chủ động và mỗi khu dân cư có lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng phó, nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ chắc chắn được hạn chế.