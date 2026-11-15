Timor-Leste sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029

Tại cuộc họp báo ở Manila (Philippines) ngày 15/11, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro cho biết các nhà lãnh đạo ASEAN đã xác nhận Timor-Leste sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2029. Đây sẽ là lần đầu tiên quốc gia này đảm nhiệm vai trò trên kể từ khi trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào năm 2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Lazaro cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 khai mạc với hai dấu mốc đáng chú ý. Thứ nhất là lễ công bố biểu tượng và cờ ASEAN được cập nhật, thể hiện sự tham gia của Timor-Leste với tư cách thành viên thứ 11 của tổ chức. Thứ hai là việc bàn giao Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN (DEFA), được đánh giá là hiệp định kinh tế số cấp khu vực đầu tiên trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, sau các cuộc thảo luận, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí về lộ trình đảm nhiệm cương vị Chủ tịch của các nước, theo đó Singapore sẽ giữ vai trò này vào năm 2027, Thái Lan vào năm 2028 và Timor-Leste vào năm 2029. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Indonesia đã chia sẻ về những nỗ lực ứng phó với tình trạng cháy rừng. Các nước thành viên được khuyến khích ưu tiên phê chuẩn thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Việc Timor-Leste đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực, thể hiện sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết giữa các thành viên. Đây cũng là cơ hội để quốc gia Đông Nam Á này phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn vào việc thúc đẩy hợp tác và phát triển Cộng đồng ASEAN.