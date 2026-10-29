Ngoại trưởng Philippines dẫn đầu phái đoàn viện trợ nhân đạo tới Myanmar

Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro đến Myanmar hôm 28/10, dẫn đầu phái đoàn Giám sát ASEAN thực hiện nhiệm vụ phân phối viện trợ nhân đạo tại bang Kayin, bang Shan (miền Nam) và bang Shan (miền Bắc) của Myanmar.

Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro phát biểu tại lễ ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Pasay, Metro Manila, Philippines, ngày 24/7/2026. Ảnh: AP

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, chương trình dự kiến cung cấp các bao gạo nặng 50 kg, bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân và những nhu yếu phẩm khác cho hơn 11.000 hộ gia đình đến hết tháng 11.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Myanmar tiếp tục đối mặt với những hệ lụy từ cuộc xung đột bùng phát sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 2/2021, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đang tìm cách cải thiện hình ảnh của chính quyền trên trường quốc tế kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4/2026, sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra qua nhiều đợt vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Nỗ lực này bao gồm các chuyến công du tới Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Malaysia.

Liên quan đến bà Aung San Suu Kyi, hôm 29/10, cựu lãnh đạo Myanmar được phép gọi điện cho con trai Kim Aris lần đầu tiên sau hơn 5 năm Bà bị bắt giữ khi chính quyền của mình bị lật đổ vào năm 2021 và hiện đang chịu án tù 18 năm. Hồi tháng 4, bà được chuyển từ nhà tù ở thủ đô Naypyitaw sang hình thức quản thúc tại gia tại một địa điểm không được tiết lộ.