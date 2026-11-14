Toàn bộ người trên tàu du lịch sống sót sau vụ va chạm với tàu chở dầu ở Mỹ

Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch đường sông American Heritage đã sống sót sau vụ va chạm với tàu chở dầu trên sông Mississippi, đoạn qua thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ), ngày 13/11. Vụ việc khiến tàu du lịch bị lật, buộc lực lượng chức năng triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp để đưa những người gặp nạn đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ va chạm giữa 2 tàu trên sông Mississippi. Ảnh: AP

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết có khoảng 180 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, trên tàu du lịch khi xảy ra va chạm. Tất cả đều được tìm thấy và sống sót, trong đó 32 người được đưa đến bệnh viện nhưng không ai bị thương nguy kịch.

"Chúng tôi không ghi nhận bất kỳ ai mất tích. Đây thực sự là một điều kỳ diệu trên sông Mississippi", bà Moreno phát biểu tại cuộc họp báo.

Video ghi lại tại hiện trường cho thấy tàu chở dầu Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage, khiến các bộ phận kim loại và kính vỡ tung. Chỉ vài phút sau cú va chạm, tàu du lịch bắt đầu nghiêng rồi lật. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai hoạt động cứu hộ, đưa những người gặp nạn khỏi tàu và mặt nước. Hàng chục người, trong đó có ít nhất hai cảnh sát, được cứu lên khỏi sông Mississippi, nơi nhiệt độ nước khoảng 19 độ C.

Devon Flanagan, người có mặt gần cảng và chứng kiến vụ việc, cho biết khung cảnh sau cú va chạm vô cùng hỗn loạn. Nhiều tàu và sà lan đã tham gia hỗ trợ cứu hộ, đưa những người gặp nạn lên khỏi mặt nước. "Đó thực sự là cảnh hỗn loạn. Đủ loại tàu thuyền, từ sà lan đến tàu của các đơn vị khác, đều tham gia hỗ trợ. Mọi việc càng trở nên rối ren khi vẫn còn người dưới nước", ông Devon Flanagan kể.

Thuyền trưởng Melanie Burnham thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết tàu chở dầu dường như gặp một dạng sự cố hệ thống lái, song nguyên nhân chính xác chưa được xác định. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) dự kiến tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, các thành viên của cơ quan này chưa thể đến New Orleans ngay sau tai nạn do hoạt động hàng không trên toàn quốc bị gián đoạn sau sự cố liên lạc tại Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Tàu American Heritage do hãng American Cruise Lines vận hành, được đóng năm 2015, có 5 tầng và sức chứa tối đa 150 hành khách. Con tàu đang trong chặng cuối của chuyến du lịch kéo dài 8 ngày qua các bang Louisiana và Mississippi.

Tàu chở dầu Atlantic Asphalt dài khoảng 160m, có điểm đến là New Orleans và treo cờ Quần đảo Marshall. Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu thuộc sở hữu của Nave Shipping SA, công ty đăng ký tại Monrovia (Liberia), đồng thời là công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). Tập đoàn này từng chiếm gần 1/4 thị trường đóng tàu thương mại toàn cầu năm 2021 và là một trong những nhà đóng tàu quân sự lớn nhất thế giới. Atlantic Asphalt chuyên vận chuyển nhựa đường (bitumen), một loại vật liệu bán rắn được sử dụng trong xây dựng đường bộ và sản xuất vật liệu lợp mái.