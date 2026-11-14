Mỹ đình chỉ toàn bộ chuyến bay trên cả nước do sự cố liên lạc hàng không

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 ra lệnh đình chỉ toàn bộ chuyến bay trên cả nước do sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động điều phối máy bay giữa các sân bay.

Máy bay của các hãng hàng không Delta Airlines và United Airlines

﻿tại Sân bay Quốc tế Denver, Mỹ. Ảnh: AP

Theo thông báo của FAA, lệnh đình chỉ được áp dụng "do những tình huống bất thường và vì lý do an toàn". Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc tại 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực. Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra nguyên nhân.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Mỹ. Ông xác định đây là sự cố gián đoạn dịch vụ viễn thông, song nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Giới chức cũng chưa loại trừ khả năng sự cố có liên quan đến tình trạng gián đoạn dịch vụ của Microsoft hôm 12/11. Theo ông Mullin, các máy bay đang trên không vẫn được phép hạ cánh và cơ quan chức năng đang xử lý từng trường hợp để bảo đảm an toàn. Lệnh đình chỉ của FAA có hiệu lực ít nhất đến 23h ngày 13/11 (giờ địa phương). Các chuyến bay quốc tế khởi hành được xem xét riêng theo từng trường hợp.

Sự cố khiến nhiều hành khách phải chờ đợi tại các sân bay trên khắp nước Mỹ. Một số chuyến bay đã lăn bánh ra đường băng nhưng phải quay lại nhà ga. United Airlines cho biết các chuyến bay nội địa của hãng sẽ không khởi hành, còn American Airlines dự kiến hoạt động khai thác tiếp tục bị ảnh hưởng.

Kể từ tháng 1/2023 đến giờ Mỹ mới phải đình chỉ toàn bộ chuyến bay trên phạm vi cả nước. Khi đó, một hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc, gây gián đoạn hoạt động hàng không trên diện rộng. Trước đó, lần gần nhất biện pháp này được áp dụng là sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Cựu phi công hãng United Airlines, chuyên gia hàng không Steve Arroyo nhận định sự cố có thể liên quan đến công nghệ lạc hậu được sử dụng trong hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra.