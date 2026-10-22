Chi phí chăm sóc trẻ em trở thành vấn đề đáng chú ý trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Chi phí chăm sóc trẻ em ngày càng tăng đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm đối với cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11/2026, bên cạnh giá xăng, thực phẩm và nhà ở. Gánh nặng chi phí này không chỉ khiến nhiều phụ huynh khó quay lại làm việc mà còn có thể ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của những cử tri còn do dự.

Hình ảnh sân chơi tại Trung tâm Giáo dục Mầm non St. Mary’s ở Indianapolis, bang Indiana (Mỹ). Ảnh: AP.

Tại khu vực ngoại ô thành phố Allentown, bang Pennsylvania, chị Jenny Escolastico, mẹ của hai con nhỏ dưới 5 tuổi, đang phải ở nhà chăm sóc con trong khi gia đình chỉ sống bằng thu nhập của chồng. Từng phục vụ trong Không quân Mỹ và sau đó làm việc trong lĩnh vực nhân sự, chị muốn trở lại thị trường lao động nhưng chi phí gửi trẻ khiến lựa chọn này trở nên khó khăn.

"Số tiền tôi phải trả cho dịch vụ trông trẻ còn cao hơn cả thu nhập nếu tôi đi làm toàn thời gian. Chi phí trông trẻ chẳng khác nào phải trả thêm một khoản tiền thuê nhà hay trả góp ô tô" - chị Escolastico nói.

Mặc dù con trai chị hiện được học chương trình mẫu giáo do bang tài trợ, việc quay lại làm việc vẫn đồng nghĩa với việc phải chi tiền chăm sóc con trai sau giờ học và gửi con gái cả ngày. Những khoản chi này đang ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của chị Escolastico, người từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 nhưng hiện cân nhắc chuyển sang lựa chọn ứng cử viên đảng Dân chủ.

Chị Escolastico sống tại khu vực bầu cử Hạ viện số 7 của bang Pennsylvania, một trong những địa bàn cạnh tranh quyết liệt có thể góp phần quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ tới. Theo cuộc khảo sát của Đại học Franklin & Marshall, tính đến tháng 9/2026, khoảng 16% cử tri tại khu vực này vẫn chưa quyết định lựa chọn ứng cử viên.

Hai đảng đưa ra những giải pháp khác nhau

Theo tổ chức Child Care Aware of America, chi phí chăm sóc trẻ em tại Mỹ tăng nhanh hơn lạm phát trong giai đoạn 2020-2024, với mức chi trung bình cho dịch vụ chăm sóc toàn thời gian vượt 13.000 USD trong năm 2025.

Một cuộc khảo sát do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC thực hiện tháng 6/2025 cho thấy khoảng 75% người trưởng thành tại Mỹ coi chi phí trông trẻ là vấn đề lớn của đất nước. Có tới 64% ủng hộ chính phủ liên bang cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc chi phí thấp cho trẻ chưa đến tuổi đi học tại các trường công lập.

Tại khu vực bầu cử số 7 của Pennsylvania, cả hai ứng cử viên đều đưa chi phí chăm sóc trẻ em vào chương trình vận động tranh cử, nhưng có những cách tiếp cận khác nhau.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Bob Brooks, một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, đề xuất phổ cập chương trình giáo dục mầm non, mở rộng mô hình mẫu giáo học cả ngày, tăng ngân sách cho chương trình hỗ trợ giáo dục sớm Head Start và mở rộng diện gia đình lao động được nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em từ liên bang. Ông cũng nhắc đến kinh nghiệm trực tiếp chăm sóc hai cháu gái để nhấn mạnh những khó khăn mà các gia đình đang đối mặt.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Ryan Mackenzie thuộc đảng Cộng hòa, người đang giữ ghế tại khu vực này và có hai con dưới 3 tuổi, ủng hộ các biện pháp giảm chi phí thông qua ưu đãi thuế. Ông là một trong những nghị sĩ đồng bảo trợ dự luật mở rộng khoản tín dụng thuế liên bang đối với chi phí chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ trông trẻ cho người lao động.

Các đề xuất này sau đó được đưa vào đạo luật quy mô lớn của Tổng thống Trump về cắt giảm thuế và điều chỉnh các chương trình xã hội. Ông Mackenzie khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với cả hai đảng nhằm bảo đảm các gia đình lao động nhận được nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết.

Về phía Tổng thống Trump, trong chiến dịch tranh cử trước đây, ông từng cam kết sử dụng nguồn thu từ thuế quan để giảm chi phí trông trẻ, nhưng kế hoạch này chưa được triển khai. Gần đây, ông bày tỏ hoài nghi về việc sử dụng ngân sách liên bang cho lĩnh vực này, với lập luận rằng chính phủ đang phải dành nguồn lực cho các cuộc chiến.

Chính sách chăm sóc trẻ em ngày càng trở thành vấn đề ưu tiên

Vấn đề chăm sóc trẻ em trở nên cấp thiết hơn sau đại dịch COVID-19, khi hàng loạt cơ sở trông trẻ phải đóng cửa và các đợt cách ly kéo dài làm bộc lộ những khó khăn về tài chính của ngành dịch vụ này. Để duy trì hoạt động của các cơ sở chăm sóc trẻ, chính phủ liên bang Mỹ đã chi hơn 50 tỷ USD trong giai đoạn đại dịch, hỗ trợ đào tạo nhân viên, tăng lương, mua sắm thiết bị bảo hộ và mở rộng trợ cấp cho các gia đình.

Năm 2021, Tổng thống Joe Biden đề xuất chương trình trợ cấp nhằm bảo đảm phần lớn các gia đình Mỹ không phải chi quá 7% thu nhập hộ gia đình cho dịch vụ chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, đề xuất không được Quốc hội thông qua do không đủ phiếu ủng hộ.

Đến năm 2024, những khoản hỗ trợ cuối cùng từ thời kỳ đại dịch hết hiệu lực, khiến danh sách chờ nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em tăng mạnh. Nhiều gia đình thu nhập thấp buộc phải lựa chọn giữa việc một người nghỉ làm để chăm con và việc cắt giảm các nhu cầu thiết yếu khác để có tiền gửi trẻ.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều ứng cử viên tại Mỹ đưa chính sách chăm sóc trẻ em vào chương trình tranh cử. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí cho tất cả cư dân. Các thống đốc thuộc đảng Dân chủ tại New Jersey và Virginia, đắc cử năm 2025, cũng vận động tranh cử với kế hoạch tăng ngân sách cho lĩnh vực này. Tại thủ đô Washington, ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6/2026 đã đề xuất giới hạn chi phí chăm sóc trẻ ở mức 7% thu nhập hộ gia đình.

Tại Allentown, chị Lerin Hagenbuch, một cử tri đăng ký ủng hộ đảng Cộng hòa, vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai trong tháng 11. Từng làm giáo viên giáo dục đặc biệt, chị nhớ lại thời điểm hai vợ chồng phải tìm nơi gửi con để chị có thể đi làm trở lại. Khi đó, chi phí tại một số cơ sở cao đến mức chị có thể phải làm thêm công việc thứ hai để trang trải.

Hiện con trai chị đã vào mẫu giáo, nhưng chi phí chăm sóc trẻ em vẫn là một trong những vấn đề chị quan tâm nhất. "Tình trạng thiếu nhân lực đang xảy ra ở khắp nơi. Nếu những người mẹ hoặc người cha đang phải ở nhà chăm con có thể đi làm, dù chỉ bán thời gian, điều đó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn" - chị Hagenbuch nói.

Các tổ chức vận động tăng chi tiêu trước bầu cử

Chi phí chăm sóc trẻ em cũng trở thành trọng tâm trong hoạt động vận động cử tri của các tổ chức chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ủy ban vận động chính trị Campaign for a Family Friendly Economy, tổ chức ủng hộ tăng cường hỗ trợ của chính phủ đối với chế độ nghỉ phép có lương, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, cho biết đã chi 60 triệu USD trong năm 2026 để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào Quốc hội và thống đốc bang.

Chiến dịch tập trung vào cử tri tại 12 bang thông qua hoạt động tiếp xúc trực tiếp, quảng cáo và gửi tài liệu vận động qua đường bưu điện. Đối tượng hướng tới bao gồm cả cử tri Dân chủ và Cộng hòa đang lo ngại về gánh nặng tài chính khi chăm sóc con nhỏ hoặc người thân cao tuổi.

Bà Phoebe Kilgour, Phó Giám đốc điều hành chiến dịch, cho rằng chi phí chăm sóc người thân là vấn đề tác động đến hầu hết các gia đình. Theo bà, những cam kết cụ thể về giảm chi phí có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của cử tri.

Một trong những người đang cân nhắc lựa chọn là chị Becky Fisher, giáo viên mầm non lâu năm tại thành phố Bethlehem, bang Pennsylvania. Với mức lương chưa đến 20 USD/giờ, phần lớn thu nhập của chị được dùng để trả phí chăm sóc hai con trai trước và sau giờ học, ngay tại trung tâm nơi chị làm việc.

Lớn lên trong một gia đình Cơ đốc giáo bảo thủ, chị Fisher đăng ký là cử tri đảng Cộng hòa sau khi tốt nghiệp trung học và từng bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống George W. Bush tái đắc cử. Tuy nhiên, sau đó chị chuyển sang đảng Dân chủ và bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Năm nay, chị vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng cử viên nào vào Quốc hội, nhưng mong muốn lựa chọn một người có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với các gia đình và giáo viên. Chị cho rằng nghề chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ hiện thuộc nhóm có mức lương thấp nhất tại Mỹ, trong khi nhiều người làm nghề cũng phải nuôi con như chị.

"Cha mẹ nào cũng đang kiệt sức" - chị Fisher nói.