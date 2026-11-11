Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ một số tổ chức tài chính Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, tại Tòa nhà Sàn Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn khẳng định, những chuyển biến tích cực của kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam đang tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đầu tư công, ODA và các nguồn vốn ưu đãi, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh huy động nguồn lực tư nhân, hợp tác công-tư và phát triển các công cụ thị trường vốn phù hợp với tính chất từng dự án, khả năng hoàn trả và yêu cầu an toàn tài chính. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi những giải pháp thực chất, khả thi nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Đại diện các tổ chức tài chính phát biểu trao đổi ý kiến tâm huyết về các vấn đề trọng tâm trong huy động nguồn lực tài chính cho phát triển; các giải pháp huy động nguồn vốn trung và dài hạn; mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, tổ chức quốc tế; những mô hình tài trợ khả thi cho các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, thiết kế cấu trúc vốn, kết hợp hiệu quả nguồn lực công-tư và phân bổ rủi ro hợp lý; những sáng kiến và khuyến nghị nhằm tiếp tục phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và thiết thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các ý kiến không chỉ thể hiện sự quan tâm và niềm tin của các đối tác Nhật Bản đối với Việt Nam, mà còn gợi mở những hướng hợp tác có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với yêu cầu phát triển của cả hai quốc gia trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại, ODA, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Những công trình hạ tầng mang dấu ấn hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao năng lực kết nối và tạo ra những động lực phát triển mới. Ngày nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Hai nước cần cùng nhau phát triển những phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và những năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược. Những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, đa dạng và dài hạn. Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác tài chính quốc tế như kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô được chú trọng, thị trường vốn ngày càng phát triển và các cải cách thể chế đang được triển khai mạnh mẽ.

Nhấn mạnh, Việt Nam không tìm kiếm nguồn vốn bằng mọi giá, mà coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của từng dòng vốn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác tài chính Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế những giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, hai bên cần tập trung phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và các định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng thị trường, những công cụ tài chính hiện đại, các sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ pháp lý, đang triển khai phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại, cạnh tranh, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế; mong muốn Trung tâm tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển những cơ hội hợp tác thành các dự án khả thi và công trình cụ thể. Đối với những công trình hạ tầng công cộng có hiệu quả kinh tế-xã hội lớn nhưng khả năng thu hồi vốn trực tiếp hạn chế, cần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, ODA và các khoản vốn vay ưu đãi. Đối với những dự án có khả năng khai thác thương mại và tạo nguồn thu ổn định, cần khuyến khích huy động vốn doanh nghiệp, các quỹ đầu tư hạ tầng, tài trợ dự án và hợp tác công-tư. Nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, bảo đảm cơ sở pháp lý rõ ràng, phương án tài chính khả thi, xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên. Mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp…

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Về cam kết của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài. Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp các cơ quan, định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tập trung lựa chọn những lĩnh vực, dự án và chương trình hợp tác có tính khả thi, làm rõ nhu cầu vốn, phương thức đầu tư, cơ chế quản trị rủi ro và trách nhiệm của từng bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng với nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm của Nhật Bản, cùng với quyết tâm cải cách, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam, hai nước có đầy đủ điều kiện để đưa hợp tác tài chính bước sang một giai đoạn mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức đánh chuông tại Sàn Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE).