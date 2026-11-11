Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Tại cuộc tiếp, ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng MUFG tại Việt Nam, mong muốn MUFG tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô, đầu tư tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, không chỉ thông qua nguồn vốn Chính phủ và ODA, mà còn thông qua sự tham gia của các định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi cho biết MUFG đang hướng tới trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ toàn diện, vượt ra ngoài phạm vi các dịch vụ tài chính truyền thống, góp phần giải quyết những thách thức của khách hàng và xã hội; khẳng định mong muốn được hỗ trợ huy động nguồn vốn, trong đó có trái phiếu quốc tế cho các dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn của Việt Nam; thúc đẩy kết nối kinh doanh và hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ tiên tiến, công nghiệp hỗ trợ, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Việt Nam.

Chia sẻ mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang cần nguồn vốn lớn chất lượng cao, mong muốn MUFG không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, mà trở thành đối tác cùng huy động nguồn lực cho phát triển và kết nối dòng vốn, công nghệ giữa hai nước; mong muốn cùng MUFG và VietinBank đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới, từ cung cấp dịch vụ tài chính và kết nối doanh nghiệp sang cùng huy động nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng chiến lược quốc gia, dẫn dắt dòng vốn Nhật Bản vào các ngành công nghệ cao và góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam.

Đồng ý với nhận định của MUFG rằng vẫn còn nhiều dư địa để huy động rộng rãi hơn nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước, bao gồm nguồn vốn từ Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MUFG tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia về phát triển hệ sinh thái bán dẫn; cùng VietinBank mở rộng các chương trình kết nối kinh doanh, tập trung vào các cơ hội đầu tư, liên doanh, M&A, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tạo điều kiện để Liên minh VietinBank-MUFG phát huy tốt nhất thế mạnh trong việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trên cơ sở quy định của pháp luật.

* Tại cuộc tiếp, ông Shingo Ueno, Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và cho biết, trong thập niên 1990, Sumitomo là đơn vị tiên phong phát triển Khu công nghiệp Thăng Long, thu hút vốn đầu tư và tạo ra khoảng 100.000 việc làm. Từ thập niên 2000 đến nay, Tập đoàn tham gia phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm tại nhiều thành phố lớn và gần đây, đã đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ trong nước, góp phần phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ueno Shingo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo. (Ảnh: TTXVN)

Ông Shingo Ueno bày tỏ quan điểm về các ưu tiên phát triển trong tương lai của Việt Nam và những lĩnh vực mà hoạt động kinh doanh của Sumitomo có thể hỗ trợ thực hiện các ưu tiên đó; khẳng định trong mỗi giai đoạn phát triển của Việt Nam, tập đoàn kiên định cam kết tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ những chia sẻ của ông Shingo Ueno thấy Tập đoàn đang nhìn Việt Nam với một tầm nhìn tổng thể và dài hạn; trân trọng cam kết của Sumitomo về tạo ra giá trị dài hạn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các lĩnh vực Sumitomo quan tâm như khu công nghiệp, hạ tầng, phát triển đô thị bền vững, bán lẻ, bảo hiểm và chuyển đổi số đều phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Khẳng định tiềm năng hợp tác còn lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Sumitomo có thể tham gia ở nhiều lĩnh vực hơn và ở quy mô lớn hơn; mong muốn cùng Sumitomo đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới, từ các dự án riêng lẻ sang quan hệ đối tác phát triển dài hạn, trong đó các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn gắn trực tiếp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Để tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Sumitomo cùng với Việt Nam xây dựng một chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn; tập trung vào phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, tiếp nối thành công của Khu công nghiệp Thăng Long; từ kinh nghiệm dự án Thành phố thông minh phía bắc Hà Nội, nghiên cứu phát triển đô thị bền vững tại các địa phương khác, theo hướng đồng bộ giữa hạ tầng, nhà ở, dịch vụ, giao thông và ứng dụng công nghệ số; tham gia phát triển hạ tầng và chuyển đổi năng lượng, tiếp tục mở rộng các mô hình bán lẻ hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ngay sau cuộc gặp này, hai bên có thể xác định một số dự án và công việc cụ thể, có đầu mối chịu trách nhiệm và tiến độ triển khai, thay vì chỉ dừng lại ở các định hướng chung.

* Tiếp đại diện Tập đoàn SoftBank, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hành trình phát triển của SoftBank, từ một doanh nghiệp phân phối phần mềm trở thành tập đoàn đầu tư công nghệ, viễn thông và trí tuệ nhân tạo toàn cầu; mong muốn SoftBank không chỉ là nhà đầu tư, mà trở thành đối tác cùng Việt Nam xây dựng năng lực hạ tầng AI và hệ sinh thái công nghệ, góp phần vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Đại diện Tập đoàn SoftBank cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn mong muốn cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu các cơ hội về trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số liên quan tại Việt Nam; đồng thời trao đổi về sự hỗ trợ của Việt Nam đối với các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, bao gồm đất đai, điện, nước, kết nối, giấy phép và thủ tục đầu tư; nghiên cứu các giải pháp điện tuân thủ quy định, có thể triển khai nhanh cho các trung tâm dữ liệu AI…

Hoan nghênh đề xuất của SoftBank, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, SoftBank tập trung nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam, nghiên cứu một cách bài bản, không chỉ một trung tâm dữ liệu đơn lẻ mà một hệ sinh thái hạ tầng AI đồng bộ, gồm trung tâm dữ liệu, nguồn điện, kết nối, năng lực tính toán và các dịch vụ đi kèm. SoftBank cần làm rõ giải pháp công nghệ, phương án nguồn điện và quy mô theo từng giai đoạn, để các cơ quan Việt Nam có cơ sở đánh giá và cùng Tập đoàn xây dựng phương án phù hợp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của SoftBank và đưa nội dung phát triển nguồn nhân lực vào các phương án hợp tác ngay từ đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng SoftBank để biến tầm nhìn đó thành các dự án và kết quả cụ thể. Thành công của SoftBank tại Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với một tập đoàn, mà sẽ góp phần phát triển hạ tầng AI, hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản