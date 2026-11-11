Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 11/11, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Tokyo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng Cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. (Ảnh:TTXVN)

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” năm 2023. Tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường mạnh mẽ thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế đối thoại giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước được triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”.

Xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của mỗi bên trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tăng cường tự chủ chiến lược và tự cường, cũng như trên nền tảng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong nhiều năm qua, hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, đồng kiến tạo, bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong quá trình phát triển, cùng đóng góp tri thức, nguồn lực, đồng kiến tạo các giá trị mới và cùng thụ hưởng thành quả hợp tác. Hai bên xác định bốn trụ cột hợp tác gắn kết, bổ trợ lẫn nhau gồm: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng; tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, tạo thêm cơ hội phát triển của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.