Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng Cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Trên cơ sở những thành quả quan trọng đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, an ninh kinh tế, hợp tác phát triển, đầu tư và thương mại. Thủ tướng Takaichi khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”.

Sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

1. Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” năm 2023. Tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường mạnh mẽ thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế đối thoại giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước được triển khai hiệu quả.

2. Hai bên khẳng định hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, kinh tế, an ninh kinh tế, tài nguyên năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, môi trường, quản lý đại dương, giáo dục đào tạo, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch, pháp luật và tư pháp, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân... đã có bước phát triển thực chất và ngày càng được tăng cường và mở rộng. Trên cơ sở nhận thức chung về tầm quan trọng của việc nâng cao tính tự chủ và tự cường của mỗi bên trước bối cảnh tình hình quốc tế đang ngày càng phức tạp và căn cứ Danh mục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế và khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, an ninh kinh tế, đặc biệt là các dự án như nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bán dẫn… Hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng… cũng đạt nhiều tiến triển cụ thể. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đạt gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ người lao động có chuyên môn và kỹ năng cao ngày càng tăng, góp phần vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)

3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những chính sách phát triển kinh tế của Nhật Bản, trong đó có Chiến lược tăng trưởng mới; bày tỏ kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Takaichi, Nhật Bản sẽ sớm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) mới trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), dựa trên các nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao những chính sách quan trọng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm; ủng hộ định hướng cải cách của Việt Nam và bày tỏ Nhật Bản sẵn sàng hợp tác để Việt Nam thực hiện thành công mô hình phát triển mới. Thủ tướng Takaichi khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong việc hiện thực hóa FOIP.

4. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh thành tựu trong hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua là kết quả của sự tin cậy chính trị cao, sự chỉ đạo của Lãnh đạo hai nước, sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy lợi ích tương đồng, nâng cao hiệu quả hợp tác, nỗ lực hướng tới tương lai chung, cùng với sự ủng hộ rộng rãi đa tầng nấc của nhân dân hai nước.

Về quan hệ ngoại giao và an ninh-quốc phòng

5. Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy ngoại giao cấp cao, duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, qua đó góp phần tăng cường tin cậy và hiểu biết giữa hai nước. Hai bên khẳng định tăng cường giao lưu trên tất cả các kênh, bao gồm kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản và Thủ tướng Takaichi sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.

6. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản hướng tới thập kỷ tiếp theo ký tháng 4/2018; Biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương ký tháng 10/2011; Hiệp định về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng ký tháng 9/2021, cùng các thỏa thuận khác giữa hai Bộ Quốc phòng. Hai bên công bố tổ chức Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ hai vào tháng 12/2026 tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

7. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nghiên cứu khả năng cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA) phù hợp với nhu cầu tiếp nhận và chính sách quốc phòng của Việt Nam.

8. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những tiến triển hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh biển và bảo đảm an toàn trên biển, trong đó có Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thông qua nguồn vay ODA; nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm nâng cao năng lực an ninh biển của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật, tình báo và cảnh sát, phối hợp phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như hợp tác pháp luật và tư pháp.

Về tăng cường gắn kết kinh tế, hợp tác đồng kiến tạo vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược, tự cường và bảo đảm an ninh kinh tế

9. Xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của mỗi bên trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tăng cường tự chủ chiến lược và tự cường, cũng như trên nền tảng hợp tác kinh tế giữa hai nước trong nhiều năm qua, hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, đồng kiến tạo, bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong quá trình phát triển, cùng đóng góp tri thức, nguồn lực, đồng kiến tạo các giá trị mới và cùng thụ hưởng thành quả hợp tác. Hai bên xác định bốn trụ cột hợp tác gắn kết, bổ trợ lẫn nhau gồm: (i) khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; (ii) giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (iii) liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng; (iv) tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

10. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, an ninh năng lượng… thúc đẩy các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chất lượng cao ở Việt Nam. Hai lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết Hiệp định về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam và nhất trí sớm triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại mới.

11. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác tài chính trong khuôn khổ Tiến trình hợp tác Tài chính ASEAN+3 do Nhật Bản đảm nhiệm chức vụ đồng Chủ tịch trong năm nay.

12. Thủ tướng Takaichi đánh giá Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa và nâng cấp mạng lưới chuỗi cung ứng của Nhật Bản và hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có nâng cao tính minh bạch và ổn định; khẳng định Nhật Bản tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu do các doanh nghiệp Nhật Bản dẫn dắt. Việt Nam hoan nghênh các khoản đầu tư chất lượng cao của Nhật Bản; khẳng định quyết tâm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản tái khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam thực hiện hai mục tiêu 100 năm.

13. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả “Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản” giai đoạn 3 (2025-2030); tăng cường hợp tác về nông nghiệp chất lượng cao nhằm đảm bảo an ninh lương thực thông qua thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong Kế hoạch hợp tác MIDORI ASEAN-Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tham vấn kỹ thuật về tiếp cận thị trường đối với bưởi Việt Nam và nho Nhật Bản sắp hoàn thành và triển vọng có thể xuất khẩu sang thị trường của nhau từ năm tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

14. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực môi trường và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác môi trường; khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức, xây dựng năng lực và thúc đẩy đầu tư công-tư, mang lại lợi ích cho cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản, khẳng định các nỗ lực này, thông qua khuôn khổ Cơ chế tín dụng chung (JCM) sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.

15. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của ngành công nghiệp nội dung, bao gồm trò chơi điện tử, anime, manga, âm nhạc và điện ảnh trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí khuyến khích tổ chức các sự kiện quy mô lớn, gồm các lễ hội, triển lãm và biểu diễn trực tiếp; nhấn mạnh sự cần thiết đấu tranh chống vi phạm bản quyền trên không gian mạng nhằm bảo đảm sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp nội dung. Phía Nhật Bản hoan nghênh việc Việt Nam tăng cường thực thi trong lĩnh vực này. Về các trang web đăng tải anime và manga lậu, hai bên nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh hơn nữa xử lý vấn đề này và nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề này.

16. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi chính sách, pháp luật và kinh nghiệm về quản trị biển tổng hợp; thúc đẩy hợp tác xây dựng, tích hợp và chia sẻ thông tin, ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực theo dõi biển đa ngành (MDA).

17. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy sớm triển khai 15 dự án hợp tác năng lượng Việt Nam-Nhật Bản trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), các dự án điện LNG và điện khí do doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh cũng như bảo đảm an ninh năng lượng, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc bảo đảm thương mại năng lượng tự do và minh bạch, tăng cường hợp tác quốc tế về dự trữ dầu mỏ, tăng cường hợp tác giữa các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Hai bên nhất trí triển khai hợp tác trong khuôn khổ POWERR Asia do Nhật Bản công bố. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cụ thể hóa hợp tác, trong đó có việc Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính cho dự trữ năng lượng quốc gia của Việt Nam, khẳng định Nhật Bản tiếp tục là một trong những đối tác ưu tiên trong chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân tại Việt Nam trong tương lai.

18. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên nghiên cứu khả năng xác định và triển khai các dự án hợp tác về khoáng sản thiết yếu, bao gồm hợp tác với các ngân hàng phát triển đa phương (MDBs) nhằm góp phần tăng cường chuỗi cung ứng của hai nước trên cơ sở phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi bên.

19. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chăm sóc y tế, ứng phó với già hóa dân số, gồm chăm sóc dài hạn trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa hai nước trong khuôn khổ Sáng kiến sức khỏe châu Á; tái khẳng định tầm quan trọng của việc chăm sóc y tế toàn dân làm nền tảng cho việc tăng cường công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai thông qua hợp tác song phương và phối hợp quốc tế. Phía Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kiến thức, đào tạo nhân lực y tế, cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng các chính sách y tế và chăm sóc sức khỏe.

Về thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao

20. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hoạt động đào tạo dành cho cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

21. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định Trường đại học Việt Nhật là dự án hợp tác biểu tượng trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước, hoan nghênh việc ký kết Hiệp định về hợp tác phát triển Trường đại học Việt Nhật; nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác phát triển Trường theo hướng đào tạo nhân tài quốc tế có chuyên môn và thực tiễn cao trong các lĩnh vực khoa học tiên tiến và đổi mới sáng tạo, bao gồm bán dẫn…, thông qua chương trình liên kết giữa nhà nước-nhà doanh nghiệp-nhà trường nhằm phát triển Trường đại học Việt Nhật trở thành nơi đào tạo nhân lực cho cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy nghiên cứu Nhật Bản học và Việt Nam học, thúc đẩy học tập ngôn ngữ của nhau, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

22. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ; triển khai hiệu quả Danh mục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Việt Nam-Nhật Bản (5/2026). Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là AI; thúc đẩy hợp tác cụ thể về AI trong khuôn khổ Sáng kiến Đồng kiến tạo AI Nhật Bản-ASEAN. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa các nhà trường và viện nghiên cứu liên quan của hai nước. Thủ tướng Takaichi nhất trí Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và triển khai các dự án nghiên cứu chung với Việt Nam trong các lĩnh vực tiên tiến, trong đó có AI và bán dẫn. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc công bố triển khai 6 dự án nghiên cứu chung và việc tiếp tục triển khai nghiên cứu tiếp theo trong khuôn khổ Chương trình hợp tác chung về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Nhật Bản-ASEAN (NEXUS), qua đó hỗ trợ Việt Nam đào tạo 250 tiến sĩ bán dẫn và đóng góp vào mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ AI của Việt Nam đến năm 2030 và tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân lực thế hệ tương lai trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tiên tiến, bao gồm bán dẫn thông qua chương trình Khoa học Sakura. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác trong sử dụng không gian vũ trụ hòa bình và bền vững, bao gồm hợp tác phóng và vận hành vệ tinh quan trắc trái đất, chia sẻ dữ liệu vệ tinh và tăng cường phát triển nguồn nhân lực.

23. Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng số đáng tin cậy như cáp quang biển, OpenRan, AI-RAN, 5G/6G, thông tin vệ tinh, mạng toàn quang phù hợp với Sáng kiến hành lang số FOIP.

24. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký bằng sáng chế và nâng cao tính dự đoán của kết quả xử lý hồ sơ tại Việt Nam.

Về kết nối giao lưu nhân dân, địa phương, du lịch, giao lưu văn hóa, và hợp tác trong các lĩnh vực khác

25. Hai lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước và quan hệ song phương, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của người dân hai nước về việc tuân thủ luật pháp nước sở tại. Hai bên nhất trí phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến phái cử và tiếp nhận lao động và các đối tượng khác của Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về bảo hiểm xã hội; đánh giá cao việc hai bên khởi động tham vấn sơ bộ hướng tới ký kết điều ước quốc tế về hợp tác lãnh sự, trong đó có thông báo lãnh sự bắt buộc.

26. Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ thúc đẩy giao lưu văn hóa, tri thức, đào tạo tiếng Nhật thông qua các lễ hội du lịch-văn hóa-ẩm thực tổ chức ở mỗi quốc gia, cũng như Chương trình tăng cường quan hệ Đối tác Toàn cầu Nhật Bản-ASEAN (WA 2.0). Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác giữa các địa phương, tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 3 vào năm 2027. Hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí xác định Năm Du lịch Việt-Nhật 2027-2028.

Tăng cường hợp tác khu vực, quốc tế và trên thế giới

27. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản một cách thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

28. Hai bên khẳng định vai trò quan trọng của tiểu vùng Mê Công đối với hòa bình, ổn định, phát triển và liên kết khu vực, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác Mê Công-Nhật Bản theo hướng thiết thực, hiệu quả, bao trùm và bền vững; nhất trí phối hợp cùng nhau nâng cao hiệu quả và vai trò của hợp tác Mê Công-Nhật Bản. Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản tiếp tục dành ưu tiên và nguồn lực hỗ trợ các nước Mê Công, nhất là thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, quản lý bền vững nguồn nước, thúc đẩy chuyển đổi số, hợp tác năng lượng và ứng phó với các thách thức xuyên biên giới. Hai nhà lãnh đạo đồng thời khuyến khích triển khai các dự án có tính liên kết, lan tỏa kết nối về hạ tầng, lưới điện, nguồn nhân lực, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của các nước liên quan.

29. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Takaichi bày tỏ ủng hộ Việt Nam đăng cai thành công Năm APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ ủng hộ cải cách Liên hợp quốc, bao gồm cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đạt được kết quả cụ thể trong cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có việc mở rộng số ghế Ủy viên thường trực cũng như không thường trực. Thủ tướng Takaichi bày tỏ cảm ơn Việt Nam tiếp tục ủng hộ việc Nhật Bản ứng cử làm Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi cơ chế này được cải tổ. Hai nhà lãnh đạo đồng ý thúc đẩy hơn nữa thương mại tự do và khẳng định sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm việc thực thi đầy đủ, hiệu quả và minh bạch các hiệp định thương mại tự do, trong đó có các Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định CPTPP là một cơ chế rất quan trọng nhằm duy trì và củng cố một hệ thống thương mại đa biên tự do, bình đẳng và dựa trên luật lệ, sẽ tiếp tụcphối hợp chặt chẽ với các bên nhằm tuân thủ các chuẩn mực cao của Hiệp định. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hướng tới thành công của GREEN Expo 2027 tại Yokohama, Nhật Bản.

30. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và việc tất cả các bên kiềm chế tối đa việc thực thi các hành động có thể ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định, làm phức tạp thêm các tranh chấp. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; đồng thời khẳng định UNCLOS là khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện nhất, tạo cơ sở pháp lý có giá trị phổ quát, thống nhất và bao trùm, điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ghi nhận tiến triển trong quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của một COC hiệu lực và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS và không phương hại tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả các bên ở Biển Đông.

31. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai bên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết sớm thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên thông qua các nỗ lực chính trị và ngoại giao, thúc đẩy đối thoại, giải quyết bất đồng giữa các bên liên quan bằng biện pháp hòa bình, trong đó có các vấn đề nhân đạo.

32. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bày tỏ cảm ơn chân thành tới Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng Takaichi, các nhà lãnh đạo, cùng nhân dân Nhật Bản vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.