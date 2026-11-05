Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Sáng 5/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các cá nhân tiêu biểu tại xã Châu Thành. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Vĩnh Long, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân của xã Châu Thành đã từng bước ổn định, thông suốt. Tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế được phát huy thông qua nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.

Ấp Đa Lộc là địa bàn trung tâm của xã Châu Thành, có 709 hộ dân với 3.066 nhân khẩu; đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó. Công tác chăm lo an sinh xã hội được địa phương triển khai thường xuyên; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được vận động đến trường; triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được quan tâm chăm lo; sự giao thoa, hòa quyện các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được chú trọng…

Tại Ngày hội, đại diện bà con nhân dân phát biểu bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; khẳng định tin tưởng những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Bày tỏ vui mừng dự Ngày hội cùng bà con Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc- là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày hội cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Ý nghĩa ấy càng rõ ở Vĩnh Long hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sự đa dạng văn hóa của Vĩnh Long cần được phát huy thành nguồn lực gắn kết, để người dân ở bất cứ địa bàn nào cũng cảm nhận rõ mình là một phần của quê hương và có trách nhiệm cùng xây dựng quê hương. Cần rà soát những loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ phù hợp; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học và thực hành; kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản. Trong bức tranh đa sắc màu, văn hóa Khmer là một thành tố quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc của Vĩnh Long. Tiếng nói, chữ viết, kiến trúc chùa, nhạc ngũ âm, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công, các lễ, tết chứa đựng những giá trị phong phú cần được trân trọng, tiếp tục trao truyền và có điều kiện phát triển trong đời sống hôm nay. Nhân dân ấp Đa Lộc, các vị chức sắc, chức việc, chư tăng, người có uy tín góp sức gìn giữ di sản, chăm lo việc chung, truyền dạy chữ Khmer… làm cho văn hóa có sức sống, tình đoàn kết có nền tảng bền chắc.

Để Ngày hội tạo được sức lan tỏa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và bà con Nhân dân tiếp tục vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất; trân trọng đầy đủ những di sản, con người và những ký ức đã làm nên diện mạo quê hương. Xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hằng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình khó khăn, bà con ở địa bàn xa trung tâm, giữ gìn môi trường, thực hành tiết kiệm trong cưới, tang, lễ hội. Mỗi người có trách nhiệm với lời nói, thông tin chia sẻ trên không gian mạng. Cán bộ, đảng viên nêu gương từ thái độ tiếp dân, cách giải quyết công việc, giữ lời hứa với dân. Quan tâm hơn đến trẻ em, người cao tuổi...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mở rộng cánh cửa các thiết chế văn hóa, đưa hoạt động văn hóa đến gần dân hơn. Rà soát cách sử dụng nhà văn hóa, thư viện, sân chơi và các không gian sinh hoạt hiện có; bố trí hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân. Mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của mình, huy động sự tham gia tự nguyện của cộng đồng; chú trọng dành không gian cho người trẻ sáng tạo, góp thêm những giá trị mới. Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong củng cố tình đoàn kết từ cơ sở; lắng nghe những ý kiến khác nhau, phát hiện sớm những vướng mắc trong quan hệ xóm giềng để cùng tháo gỡ thấu đáo. Các vị chức sắc, chức việc, chư tăng và người có uy tín tiếp tục phát huy ảnh hưởng tốt đẹp của mình trong giáo dục đạo đức, khuyến học, hòa giải, hoạt động thiện nguyện và kết nối các cộng đồng. Chính quyền thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tôn trọng và tạo điều kiện để các vị đóng góp. Mỗi khu dân cư cần tiếp nối tinh thần Ngày hội bằng những việc làm thiết thực…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác dự lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa Ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

*Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long.

Trung tướng Sơn Cang sinh năm 1948, quê quán xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Trà Vinh, nay là xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình công tác, Trung tướng Sơn Cang đã lập nhiều chiến công và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên bàn tỉnh Trà Vinh, khu vực Tây Nam Bộ và Nam Bộ qua các thời kỳ, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2014.