Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản gặp mặt báo chí

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tối 9/11, tại Nhà khách Quốc gia Akasaka, thủ đô Tokyo, sau khi tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gặp mặt báo chí.

Bày tỏ vui mừng có dịp gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh, bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội đã khơi dậy mong muốn mạnh mẽ “cùng nhau đưa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam tiến về phía trước”; tin tưởng nhân chuyến thăm lần này, hợp tác giữa hai nước sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong khuôn khổ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới".

Cho biết sẽ công bố Tuyên bố Tầm nhìn chung Nhật Bản-Việt Nam, Thủ tướng Takaichi Sanae thông tin, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền. Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh (OSA), Nhật Bản sẽ thúc đẩy sớm hiện thực hóa việc cung cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO), qua đó hỗ trợ Việt Nam tăng cường đóng góp cho cộng đồng quốc tế. “An ninh kinh tế" là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác Nhật Bản-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp mặt báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Theo Thủ tướng Takaichi Sanae, hai bên cũng đã thảo luận về việc hợp tác xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm sớm hiện thực hóa các dự án điện khí và điện khí LNG có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên hoan nghênh việc 6 đề tài nghiên cứu chung trong lĩnh vực bán dẫn đã được lựa chọn lần này trong khuôn khổ chương trình NEXUS. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Nhật Bản sẽ đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu “đào tạo 100 tiến sĩ trong lĩnh vực AI” mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

Thủ tướng Takaichi Sanae chia sẻ, hai bên đã quyết định bắt đầu tham vấn sơ bộ về việc ký kết thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực lãnh sự; đã trao đổi nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có văn kiện liên quan Trường đại học Việt Nhật, biểu tượng của hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vừa có cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công với Thủ tướng Takaichi Sanae. Hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới với vị trí là đối tác bình đẳng, đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, hai bên đã nhất trí 5 định hướng lớn: Tăng cường tin cậy chính trị trên cơ sở làm sâu sắc và thực chất hợp tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Tăng cường liên kết kinh tế, theo hướng phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ lẫn nhau, cùng có lợi. Thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác thực chất trong trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; theo đó sẽ thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, khoa học biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh mạng. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch. Tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai bên tăng cường ngoại giao cấp cao với nhiều hình thức trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, phát huy vai trò của 2 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; triển khai hiệu quả, nâng cấp, mở rộng các cơ chế hợp tác đã có để phù hợp với tình hình mới. Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, ODA thế hệ mới, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước. Hai bên thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước; công bố sắp kết thúc đàm phán để có thể mở cửa thị trường cho quả bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản vào năm tới.

Về trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác thực chất, cụ thể sẽ thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, khoa học biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh mạng; triển khai hiệu quả 14 dự án theo cơ chế tín chỉ chung JCM; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao, thành lập mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam-Nhật Bản. Hai bên sẽ thúc đẩy sớm việc khởi công dự án Trường đại học Việt Nhật, dự án hợp tác biểu tượng trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước; phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương hai nước lần thứ 3 trong năm 2027; tăng cường hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy hợp tác để gia tăng kim ngạch thương mại song phương hướng tới mức 80 tỷ USD và phấn đấu đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống, học tập và làm việc của gần 700 nghìn công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Thủ tướng Takaichi Sanae tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam. Việt Nam sẽ tham dự và đóng góp vào thành công của Triển lãm quốc tế GREEN EXPO 2027 tại Yokohama, Nhật Bản.