Cơ quan Liên hợp quốc nhất trí hoãn rà soát hồ sơ nhân quyền của Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Trump không tham dự

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 10/11 đã nhất trí hoãn việc rà soát định kỳ hồ sơ nhân quyền của Mỹ đến tháng 1/2027, nhằm tạo thêm thời gian thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump tham gia tiến trình này. Mỹ là chính phủ đầu tiên từ chối tham gia cơ chế rà soát.

Chỗ ngồi của phái đoàn Mỹ để trống tại phiên họp. Ảnh: AP.

Quyết định được 47 quốc gia thành viên Hội đồng thông qua mà không cần bỏ phiếu, trong bối cảnh Washington tiếp tục không hợp tác với tiến trình này. Có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), Hội đồng Nhân quyền định kỳ đánh giá tình hình nhân quyền tại cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, thường theo chu kỳ 4-5 năm, trong khuôn khổ Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR).

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền, cáo buộc cơ quan này có thành kiến chống Mỹ và Israel, đồng thời không thực hiện những giá trị mà tổ chức này thúc đẩy. Mỹ trước đó đã không tham gia phiên rà soát hồ sơ nhân quyền dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025. Cuộc rà soát sau đó được lùi đến ngày 10/11 năm nay với hy vọng Washington sẽ thay đổi quyết định, song Mỹ vẫn không tham gia.

Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia ủng hộ tiến trình UPR bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ không tham gia. Đại diện Hà Lan Simone van der Post, phát biểu thay mặt các thành viên EU tại Hội đồng, nhấn mạnh tất cả các quốc gia đều phải chịu sự giám sát của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền.

Các tổ chức nhân quyền cảnh báo quyết định của Mỹ có thể tạo tiền lệ để những quốc gia khác từ chối tham gia cơ chế rà soát. Theo ông Phil Lynch, Giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền quốc tế ISHR, Mỹ cần được giám sát về hồ sơ nhân quyền trong các lĩnh vực như chính sách di cư, quyền của người LGBT, phân biệt chủng tộc, quyền tự do dân sự và quyền biểu tình, cũng như các hoạt động quân sự tại Trung Đông và các vụ giết người không qua xét xử ở Thái Bình Dương và Caribe.

Trong khi đó, ông Eric Tistounet, giảng viên thỉnh giảng tại Viện Sau đại học Geneva và từng là thư ký đầu tiên của Hội đồng Nhân quyền, cảnh báo động thái của Mỹ có thể ảnh hưởng đến uy tín của cơ chế rà soát. Theo ông, việc một cường quốc hàng đầu thế giới, vốn luôn tuyên bố ủng hộ các chuẩn mực nhân quyền, từ chối tham gia tiến trình này là vấn đề đáng lo ngại.