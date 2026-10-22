Tour de France 2027 sẽ đi qua 3 quốc gia

Ban tổ chức Tour de France ngày 22/10 công bố lộ trình giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp năm 2027 sẽ đi qua ba quốc gia trong ba ngày đầu tiên. Giải đấu cũng đánh dấu sự trở lại của các chặng đua tính giờ cá nhân với tổng chiều dài lớn nhất kể từ năm 2012, hứa hẹn tạo thêm thách thức cho những ứng cử viên vô địch.

Lộ trình cuộc đua xe đạp Tour de France 2027 được trình chiếu trong lễ công bố tại Paris, Pháp, ngày 22/10/2026. Ảnh: AP

Tour de France 2027 sẽ khởi tranh ngày 2/7 tại Edinburgh, thủ đô Scotland, với điểm đặc biệt là lễ xuất phát diễn ra vào thứ Sáu, điều hiếm thấy tại giải đấu này. Sau chặng mở màn tại Scotland, đoàn đua sẽ tiếp tục hành trình qua Anh và xứ Wales trước khi chuyển sang Pháp, nơi giải đấu kết thúc vào ngày 25/7.

Trước đây, Tour de France từng khởi tranh tại Anh vào các năm 2007 và 2014, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Ba tay đua người Anh đã từng vô địch giải gồm Bradley Wiggins năm 2012, Chris Froome với bốn lần đăng quang và Geraint Thomas năm 2018. Cả ba đều giành chiến thắng khi thi đấu cho đội Sky.

Một điểm đáng chú ý của lộ trình năm 2027 là tổng chiều dài hai chặng đua tính giờ cá nhân lên tới 71km, diễn ra lần lượt tại Chambord và Toulouse. Đây là tổng quãng đường đua tính giờ cá nhân lớn nhất trong một kỳ Tour de France kể từ năm 2012. Tại giải đấu năm đó, Bradley Wiggins đã tận dụng tốt những chặng đua tính giờ dài để giành chức vô địch chung cuộc.

Bên cạnh các chặng đua tính giờ, lộ trình Tour de France 2027 còn có sáu chặng đua miền núi, với các đích đến đáng chú ý gồm Grand Colombier ở chặng 9, Les Saisies lần đầu tiên ở chặng 11 và đèo Col du Portet ở chặng 18.

Tuần thi đấu cuối cùng tại dãy Pyrenees có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành áo vàng, đặc biệt khi đương kim vô địch Tadej Pogacar hướng tới danh hiệu Tour de France thứ sáu, thành tích có thể giúp anh thiết lập kỷ lục mới.

Chặng 18 được đánh giá đặc biệt khắc nghiệt khi lần đầu tiên kết hợp hai cung đường leo núi nổi tiếng Col du Tourmalet và Col du Portet trong cùng một chặng. Các tay đua còn phải vượt qua hai đoạn leo dốc Le Soulor và Hourquette d’Ancizan, khiến đây trở thành một trong những thử thách lớn nhất của giải.

Không chỉ giải nam, Tour de France Femmes 2027, giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp dành cho nữ, cũng sẽ khởi tranh tại Vương quốc Anh. Ba trong tổng số chín chặng đua đầu tiên sẽ diễn ra trên lãnh thổ nước này trước khi đoàn đua chuyển sang Pháp.

Theo kế hoạch, giải nữ bắt đầu ngày 30/7 tại Leeds, sau đó đi qua Manchester, Sheffield và London. Chặng cuối cùng diễn ra ngày 7/8 với đích đến trên đỉnh Puy de Dôme thuộc vùng núi Massif Central của Pháp. Đây cũng là chặng đua có chiều dài lớn nhất của giải.

Tại kỳ Tour de France Femmes gần nhất được nhắc tới trong thông tin công bố lộ trình, tay đua người Hà Lan Demi Vollering là nhà vô địch.