UEFA yêu cầu FIFA công bố tài liệu về kế hoạch đầu tư World Cup trước ngày 2/11

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cung cấp trước ngày 2/11 các tài liệu liên quan đến kế hoạch đầu tư World Cup trị giá 4,2 tỷ USD mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng đề xuất, cùng nhiều vấn đề về quản trị và minh bạch tài chính.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Động thái mới nhất của UEFA phản ánh những bất đồng giữa hai tổ chức quản lý bóng đá, sau khi các đại diện châu Âu tại Hội đồng FIFA bày tỏ sự thất vọng trước những giải trình của Chủ tịch Gianni Infantino trong cuộc họp tuần trước.

Theo UEFA, ông Infantino chưa cung cấp tài liệu liên quan đến kế hoạch thu hút đầu tư trị giá 4,2 tỷ USD vào các hoạt động thương mại của World Cup. Ông từng đưa ra đề xuất này nhưng nhanh chóng từ bỏ vào tháng 7 sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, đặc biệt từ các liên đoàn bóng đá châu Âu.

UEFA đã gửi FIFA danh sách 42 câu hỏi, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có gói thù lao cá nhân của ông Infantino, các khoản thanh toán cho ca sĩ Marc Anthony, quá trình xử lý vụ việc kỷ luật đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, cũng như các mối quan hệ kinh doanh và chính trị liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình ông.

UEFA đồng thời yêu cầu làm rõ tính độc lập trong hoạt động của các ủy ban tư pháp, bầu cử và đạo đức thuộc FIFA.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE), UEFA đã đề nghị các tòa án liên bang Mỹ cho phép phát trát yêu cầu các bên cung cấp tài liệu và lời khai có tuyên thệ.

Trong khi đó, các luật sư của FIFA cho rằng UEFA đang gây sức ép không phù hợp đối với Chủ tịch Infantino.

UEFA bày tỏ sự không hài lòng

Trong thư chính thức gửi FIFA, Tổng Thư ký UEFA Theodore Theodoridis, thay mặt các thành viên châu Âu tại Hội đồng FIFA, cho rằng lời xin lỗi và những giải thích của Chủ tịch Infantino chưa giải đáp được các vấn đề cốt lõi mà các thành viên Hội đồng nêu ra.

Bức thư nhấn mạnh, những giải trình đến nay chưa làm rõ thỏa đáng nhiều câu hỏi quan trọng. FIFA cũng chưa giải đáp một số vấn đề và chưa cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

Theo UEFA, việc FIFA hủy bỏ kế hoạch FFE, thừa nhận sai sót và công bố khả năng cải cách quản trị vẫn chưa giải thích được quá trình đưa ra các quyết định liên quan, cũng như lý do Hội đồng FIFA không tham gia xem xét ở giai đoạn thích hợp.

Yêu cầu giải trình trước thời hạn bầu cử

UEFA ấn định ngày 2/11 là hạn chót để FIFA trả lời 42 câu hỏi chi tiết. Thời điểm này diễn ra sớm hơn 16 ngày so với hạn chót đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, dự kiến tổ chức ngày 18/3/2027.

Trong khi đó, Hội đồng FIFA dự kiến diễn ra ngày 16/12 tại Doha, Qatar, sau khi thời hạn đề cử ứng cử viên kết thúc.

UEFA cho rằng FIFA cần giải trình ngay, thay vì chờ đến cuộc họp Hội đồng tiếp theo.

Trong thư, UEFA nhấn mạnh các kế hoạch cải cách quản trị trong tương lai không thể thay thế việc xem xét những quyết định đã đưa ra và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo UEFA, thời hạn 2/11 sẽ tạo điều kiện để các liên đoàn thành viên đánh giá nội dung giải trình của FIFA, hoặc việc FIFA không đưa ra câu trả lời, trước khi quyết định đề cử hay ủng hộ một ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sắp tới.