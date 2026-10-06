Ấn Độ, Qatar cùng 5 nước tranh quyền đăng cai Olympic 2036

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 6/10 cho biết Ấn Độ và Qatar nằm trong số 7 quốc gia bày tỏ mong muốn đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2036. Năm quốc gia còn lại gồm Nam Phi, Hàn Quốc, Đức, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. IOC cho biết đang trao đổi với các ứng viên về khả năng đăng cai các kỳ Olympic năm 2040 và 2044.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại Đại hội bất thường của Ủy ban Olympic và Thể thao Đức (DOSB) nhằm lựa chọn phương án đăng cai Olympic của Đức cho các năm 2036, 2040 hoặc 2044, tại Baden-Baden, Đức. Ảnh: AP.

Ấn Độ và Qatar từ lâu được xem là những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2036, dự kiến được IOC quyết định thông qua cuộc bỏ phiếu vào năm 2029 bởi 1 hội đồng gồm 100 thành viên. IOC ấn định ngày 31/10 là hạn chót để các Ủy ban Olympic quốc gia khác tham gia cuộc đua đăng cai Olympic 2036. Ngày 6/10, tổ chức này cũng công bố tài liệu hướng dẫn dài 30 trang dành cho các ứng viên.

Các thành phố chính trong 7 hồ sơ đăng cai

Kế hoạch của Ấn Độ tập trung vào thành phố Ahmedabad, nơi sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2030 và có sân vận động cricket lớn nhất thế giới mang tên Thủ tướng Narendra Modi.

Qatar từng đăng cai nhiều giải vô địch thế giới ở các môn thể thao hàng đầu, trong đó có World Cup 2022. Nếu được lựa chọn, Qatar có thể tổ chức một số nội dung thi đấu tại các quốc gia láng giềng trong khu vực vùng Vịnh. Do điều kiện khí hậu, Olympic tại Qatar nhiều khả năng phải được tổ chức ngoài khung thời gian tháng 7-8 vốn được duy trì tại các kỳ Thế vận hội mùa Hè từ Athens 2004 đến Brisbane 2032.

Hàn Quốc dự kiến chọn Seoul, thành phố từng đăng cai Olympic mùa Hè 1988, làm địa điểm tổ chức chính, bên cạnh các địa điểm thi đấu khác trên khắp cả nước. Trong khi đó, Đức lựa chọn Munich, thành phố từng tổ chức Olympic năm 1972. Nam Phi hướng tới một kế hoạch đăng cai trên phạm vi cả nước, với Cape Town là địa điểm trọng tâm. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia châu Phi đăng cai Olympic mùa Hè kể từ khi Thế vận hội hiện đại ra đời năm 1896. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt đề xuất Budapest và Istanbul.

Theo IOC, mốc quan trọng tiếp theo là tháng 3/2027, khi Ban điều hành do Chủ tịch IOC Kirsty Coventry đứng đầu sẽ lựa chọn danh sách rút gọn các ứng viên để xây dựng hồ sơ chi tiết.

IOC đặt mục tiêu lựa chọn nước chủ nhà Olympic 2036 vào năm 2029. Việc lựa chọn theo hình thức bỏ phiếu cạnh tranh này đánh dấu sự trở lại với lịch trình và quy trình từng được IOC áp dụng trong nhiều năm để lựa chọn nước chủ nhà Olympic mùa Hè.

Các thành viên IOC muốn có nhiều ứng viên để lựa chọn

Các thành viên IOC nhấn mạnh với Chủ tịch Kirsty Coventry rằng họ muốn được tham gia nhiều hơn vào quá trình lựa chọn nước đăng cai so với thời kỳ người tiền nhiệm Thomas Bach, đồng thời mong muốn có nhiều ứng viên để lựa chọn trong cuộc bỏ phiếu thay vì chỉ xác nhận ứng viên được Ban điều hành IOC ưu tiên.

Nhóm được mời tham gia Ủy ban Olympic quốc tế gồm các quan chức thể thao, vận động viên đương nhiệm và đã giải nghệ, thành viên các gia đình hoàng gia, chính trị gia, trong đó có các cựu nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Michelle Yeoh.