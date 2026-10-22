Trung Quốc vượt Mỹ, giành HCV đồng đội nữ tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc giành huy chương vàng nội dung đồng đội tại Giải vô địch thế giới ở Rotterdam (Hà Lan) ngày 21/10, vượt qua Mỹ với cách biệt chỉ 0,233 điểm. Chiến thắng này chấm dứt chuỗi 7 chức vô địch thế giới liên tiếp của đội tuyển Mỹ, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc giành chức vô địch đồng đội nữ ở một giải đấu quốc tế lớn kể từ Olympic Bắc Kinh 2008.

Đội tuyển Trung Quốc ăn mừng trên bục trao giải sau khi giành huy chương vàng đồng đội nữ tại Giải vô địch thế giới thể dục dụng cụ ở Rotterdam, Hà Lan, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Trong trận chung kết, đội tuyển Trung Quốc gồm 5 vận động viên đạt tổng điểm 165,764, cao hơn đội tuyển Mỹ (với 165,531 điểm). Nhật Bản giành huy chương đồng, lần đầu tiên đứng trên bục trao giải ở nội dung này tại Giải vô địch thế giới sau 60 năm, trong khi Pháp xếp thứ tư.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc giành huy chương vàng đồng đội nữ tại Giải vô địch thế giới kể từ năm 2006. Ngược lại, đội tuyển Mỹ không thể nối dài chuỗi 7 chức vô địch thế giới liên tiếp bắt đầu từ năm 2011.

Đội tuyển Mỹ khởi đầu thuận lợi, dẫn trước gần 2 điểm sau hai lượt thi nhảy chống và xà lệch. Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở lượt thi thứ ba khi các vận động viên Trung Quốc thể hiện vượt trội trên cầu thăng bằng, nội dung vốn là thế mạnh của họ. Hai bài thi xuất sắc của Ke Qinqin và Zhang Qingying giúp Trung Quốc vươn lên dẫn đầu. Đặc biệt, Zhang Qingying đạt 15,066 điểm, mức điểm cao nhất của một VĐV ở mọi nội dung trong trận chung kết.

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ gặp bất lợi khi vận động viên Dulcy Caylor ngã trong động tác tiếp đất cuối bài thi cầu thăng bằng. Sai sót này tạo điều kiện để Trung Quốc dẫn hơn 2 điểm khi bước vào lượt thi cuối cùng ở nội dung thể dục tự do. Caylor được lựa chọn thi đấu thay Hezly Rivera, vận động viên từng giành huy chương vàng Olympic Paris 2024 và hai lần vô địch quốc gia Mỹ, sau khi Rivera rút lui vào cuối tuần trước do chấn thương mắt cá chân kéo dài.

Ở lượt thi thể dục tự do, các vận động viên Dulcy Caylor, Claire Pease và Reese Esponda của Mỹ thực hiện những bài thi tốt, tạo sức ép đáng kể lên đối thủ. Dù các bài thi thể dục tự do của Trung Quốc có độ khó thấp hơn so với Mỹ, các vận động viên nước này vẫn thi đấu ổn định, tránh được những sai sót lớn và bảo toàn lợi thế mong manh.

Chiến thắng của Trung Quốc đặt ra những thách thức mới đối với đội tuyển Mỹ trước Olympic Los Angeles 2028, nhất là khi lực lượng tham dự Giải vô địch thế giới lần này chủ yếu gồm những vận động viên lần đầu tranh tài tại đấu trường lớn nhất của môn thể thao này ngoài Olympic.

Một số ngôi sao từng giúp Mỹ giành huy chương vàng tại Olympic Paris 2024, trong đó có nhà vô địch toàn năng Olympic 2020 Suni Lee và vận động viên hai lần giành huy chương vàng Olympic Jade Carey, đang hướng tới kỳ Thế vận hội trên sân nhà vào năm 2028. Tâm điểm chú ý vẫn là khả năng trở lại của Simone Biles, nhà vô địch toàn năng Olympic 2016 và 2024, đồng thời là vận động viên thể dục dụng cụ nữ giàu thành tích nhất mọi thời đại.

Màn trình diễn của đội tuyển Mỹ tại Giải vô địch thế giới lần này, dù giành huy chương bạc, có thể làm gia tăng những nhận định rằng đội tuyển cần sự trở lại của Biles ở phong độ cao nhất để cạnh tranh với các đối thủ ngày càng mạnh tại Olympic Los Angeles 2028.