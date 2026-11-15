Tranh của họa sĩ Georgia O’Keeffe cất trong tủ gần 40 năm sắp được đấu giá

Một bức tranh phong cảnh của họa sĩ người Mỹ Georgia O’Keeffe, cất trong tủ tại một căn hộ ở Manhattan (New York) gần 40 năm, dự kiến được đưa ra đấu giá ngày 17/11 với mức giá ước tính từ 3-5 triệu USD.

Bức tranh phong cảnh của họa sĩ người Mỹ Georgia O’Keeffe được cất trong tủ gần 40 năm. Ảnh: AP

Bức tranh được sáng tác năm 1930, khắc họa đỉnh Lobo Peak gần Taos, bang New Mexico, với những ngọn đồi uốn lượn trong các gam màu đất. Theo nhà đấu giá Christie’s, tác phẩm thuộc giai đoạn đầu khi O’Keeffe bắt đầu say mê cảnh quan vùng Tây Nam nước Mỹ, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của bà.

Năm 1963, một phòng trưng bày nghệ thuật tại New York đã bán bức tranh với giá 3.800 USD cho một phụ nữ. Người phụ nữ sau đó tặng lại tác phẩm cho con gái. Theo gia đình, người con gái nhận được bức tranh như món quà tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tuy nhiên, từ giữa những năm 1980, người chủ sở hữu đã đặt lại bức tranh vào thùng gỗ ban đầu rồi cất trong tủ sau khi nhận thấy một vị khách dành sự chú ý quá mức cho tác phẩm.

Khoảng năm 2022, người phụ nữ mới tiết lộ với cháu gái về việc cất giữ bức tranh trong tủ. Tác phẩm chỉ được lấy ra trong năm nay, khi gia đình dọn dẹp căn hộ và sắp xếp các công việc cá nhân của bà.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia nhận thấy bức tranh mang những dấu hiệu đặc trưng trong tác phẩm của O’Keeffe, trong đó có ký hiệu riêng ở mặt sau: hình ngôi sao với hai chữ cái viết tắt “OK” ở giữa.

Georgia O’Keeffe (1887-1986), là một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật hiện đại Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm hội họa trừu tượng, tranh hoa và phong cảnh vùng Tây Nam nước Mỹ. Bà được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn của thế kỷ XX.