Kiệt tác về Rome của danh họa Turner trở lại thành phố trước khi được bán đấu giá tại Anh

Một trong những bức tranh phong cảnh nổi tiếng nhất của danh họa Anh J.M.W. Turner đã được trưng bày tại Rome ngày 29/9, trước khi được đưa ra đấu giá tại Anh với giá ước tính khoảng 50 triệu euro (57 triệu USD), mức giá có thể lập kỷ lục mới đối với tác phẩm của họa sĩ này.

Tác phẩm Rome, From Mount Aventine của danh họa Anh J.M.W. Turner. Ảnh: AP.

Tác phẩm Rome, From Mount Aventine được giới thiệu tại dinh thự Palazzo Rondinini ở thủ đô Italy và sẽ được trưng bày công khai trong 3 ngày trước khi được Sotheby’s đưa ra đấu giá tại London vào ngày 9/12.

Hoàn thành năm 1836, bức tranh khắc họa toàn cảnh Rome nhìn từ đồi Aventine, hướng xuống sông Tiber. Sotheby’s đánh giá đây là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Turner vẫn còn thuộc sở hữu tư nhân.

Việc tác phẩm trở lại Rome diễn ra gần 2 thế kỷ sau khi thành phố này truyền cảm hứng sáng tác cho Turner. Theo Sotheby’s, họa sĩ đã dựa trên những bản phác thảo thực hiện trong chuyến thăm Rome năm 1828 và nhiều khả năng bắt đầu vẽ tác phẩm tại thành phố này trước khi hoàn thiện ở London để trưng bày tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia.

Ông Julian Gascoigne, chuyên gia cấp cao về hội họa Anh tại Sotheby’s, cho biết tác phẩm đặc biệt đáng chú ý nhờ được bảo quản trong tình trạng gần như nguyên vẹn, giúp người xem có thể quan sát kỹ thuật hội họa của Turner ở mức độ hiếm thấy. Theo ông Gascoigne, Turner sử dụng sơn dầu “như thể đang vẽ màu nước”, tạo nên những lớp màu trong mờ, hiệu ứng ánh sáng mờ ảo và các lớp men màu. Họa sĩ đồng thời sử dụng những nét cọ tinh tế, kết hợp với kỹ thuật cạo màu bằng dao pha màu và thậm chí dùng ngón tay trong một số công đoạn.

Ông Mario Tavella, Chủ tịch Sotheby’s khu vực châu Âu, cho biết mức giá ước tính phản ánh độ hiếm, nguồn gốc sở hữu và tình trạng bảo quản của tác phẩm. Bức tranh từng được bán tại Sotheby’s năm 2014 với giá 47,6 triệu USD, khi đó lập kỷ lục về giá đối với một tác phẩm của Turner. Tác phẩm vẫn thuộc về cùng một chủ nhân kể từ thời điểm đó.

Turner thực hiện bức tranh theo đơn đặt hàng của nhà bảo trợ Hugh Andrew Johnstone Munro. Sau đó, tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Archibald Primrose, Bá tước Rosebery thứ 5, người từng giữ chức Thủ tướng Anh.

Theo Sotheby’s, Bá tước Rosebery mua bức tranh để tặng vợ là Hannah de Rothschild, một trong những phụ nữ giàu nhất nước Anh thời bấy giờ. Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của gia đình Rosebery hơn một thế kỷ trước khi được bán vào năm 2014.