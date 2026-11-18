Tranh của họa sĩ Georgia O’Keeffe được bán gần 4,9 triệu USD

Một bức tranh của nữ họa sĩ nổi tiếng người Mỹ Georgia O’Keeffe, từng bị thất lạc trong nhiều thập kỷ, đã được bán với giá gần 4,9 triệu USD tại phiên đấu giá ngày 17/11. Tác phẩm được phát hiện trong tủ quần áo tại một căn hộ ở Manhattan, New York, sau nhiều năm không xuất hiện trước công chúng.

Bức tranh phong cảnh của họa sĩ người Mỹ Georgia O’Keeffe được cất trong tủ gần 40 năm. Ảnh: AP.

Theo nhà đấu giá Christie's, bức tranh phong cảnh sơn dầu Near Abiquiu, New Mexico I, được sáng tác năm 1930, đã được bán với giá chính xác 4.878.000 USD. Danh tính người mua không được tiết lộ. Tác phẩm có kích thước 25,4 x 61 cm, được cho là bức đầu tiên trong loạt ba tranh mô tả đỉnh Lobo ở phía Bắc bang New Mexico.

Sự tồn tại của bức tranh từng được ghi nhận qua một bức ảnh chụp năm 1931, nhưng nơi lưu giữ tác phẩm vẫn là điều bí ẩn trong nhiều thập kỷ. Năm 2022, một phụ nữ ngoài 90 tuổi sống tại Manhattan bất ngờ tiết lộ với cháu gái rằng bà đang cất giữ một bức tranh của Georgia O’Keeffe trong tủ quần áo. Gia đình cho rằng bà đã nhận được tác phẩm làm quà tốt nghiệp từ mẹ, người từng mua bức tranh tại một phòng tranh ở New York vào năm 1963 với giá 3.800 USD.

Trong nhiều năm, bức tranh được treo tại căn hộ của người phụ nữ ở khu East Village. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1980, sau khi nhận thấy một vị khách quan sát tác phẩm quá chăm chú, bà quyết định cất tranh vào tủ, phía sau những chiếc áo khoác và các thùng đồ, để bảo đảm an toàn.

Đến năm 2026, sau khi người phụ nữ qua đời, gia đình mới lấy bức tranh ra kiểm tra. Họ phát hiện tác phẩm mang những đặc điểm đặc trưng trong sáng tác của O’Keeffe, bao gồm dấu ký hiệu ở mặt sau với hình ngôi sao và các chữ cái đầu trong tên của nữ họa sĩ.

Bức tranh được xem là một trong những tác phẩm đầu tiên thể hiện tình cảm của O’Keeffe dành cho vùng New Mexico, nơi bà sau này định cư và sinh sống trong nhiều thập kỷ.

Georgia O’Keeffe được mệnh danh là "người tiên phong của hội họa hiện đại Mỹ", nổi tiếng với những bức tranh về hoa và phong cảnh miền Tây Nam nước Mỹ. Bà từng có nhà ở và xưởng vẽ tại Abiquiu, cùng một nơi nghỉ dưỡng mùa hè nằm giữa những vách đá đỏ ở Ghost Ranch. Nữ họa sĩ qua đời năm 1986, hưởng thọ 98 tuổi.

Trong bộ ba tác phẩm Near Abiquiu, New Mexico, bức tranh thứ hai hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York. Bức còn lại từng nằm trong bộ sưu tập của gia đình Rockefeller suốt nhiều năm.