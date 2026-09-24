Trao 100 suất quà Trung thu cho trẻ em Bình Liêu

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh và Trường Mầm non Bình Liêu 2 tổ chức chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, trao tặng 100 suất quà Trung thu cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh tại điểm trường Nà Phạ.

Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Trung thu cho 100 em nhỏ tại điểm trường Nà Phạ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Trung thu (100.000 đồng/suất) do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tài trợ cho 100 em nhỏ tại điểm trường Nà Phạ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Bình Liêu, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng lãnh đạo thôn Nà Phạ cũng đã trao tặng các phần quà chung cho tập thể cô và trò nhà trường nhằm động viên, khích lệ các em thiếu nhi vùng cao, biên giới luôn chăm ngoan, học giỏi.

Đại biểu Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tham gia phá cỗ cùng các em.

Trong không khí rộn ràng, các bé Trường Mầm non Bình Liêu 2 đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như: Múa dân tộc Dao, múa “Dung dăng dung dẻ”, Mashup Trung thu và thưởng thức màn múa lân sôi động. Ngoài ra, các em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian bổ ích như kéo co, bịt mắt đánh trống và tự tay làm lồng đèn Trung thu.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn.