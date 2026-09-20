Tuyên dương 43 học sinh, sinh viên dòng họ Vũ - Võ có thành tích xuất sắc

Sáng 20/9, tại phường Quảng Yên, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi tiêu biểu năm học 2025-2026.

Hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài do Đảng, Nhà nước phát động, các dòng họ trên địa bàn thị xã Quảng Yên trước đây, trong đó có dòng họ Vũ - Võ, đã thành lập ban khuyến học, xây dựng quỹ để động viên, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh trao bằng khen cho đại diện các gia đình thuộc dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên có con em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên hiện có 20 dòng họ thành viên tại các xã, phường thuộc thị xã Quảng Yên trước đây. Những năm qua, hàng trăm gia đình họ Vũ - Võ trên địa bàn đã được công nhận, biểu dương về thành tích khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, vào dịp kết thúc năm học và bước vào năm học mới, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng con em trong dòng họ có thành tích xuất sắc trong năm học trước.

Năm học 2025-2026, có 6 trong số 10 học sinh được Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam khen thưởng và 4 trong số 19 học sinh được Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Quảng Ninh khen thưởng là học sinh thuộc dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên.

Lãnh đạo Hội đồng dòng họ Vũ- Võ thành phố Quảng Ninh trao bằng khen của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và đại diện Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Quảng Ninh, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên đã biểu dương tinh thần nỗ lực học tập, rèn luyện của các em. Dịp này, 43 học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong nhiều ngành, lĩnh vực được tuyên dương và trao bằng khen của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam, thành phố Quảng Ninh; giấy khen của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên.