Triển khai chấm Giải Búa liềm vàng thành phố Quảng Ninh lần thứ VII năm 2026

Chiều 22/10, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tổ chức hội nghị triển khai công tác chấm Giải Búa liềm vàng thành phố lần thứ VII năm 2026, với sự tham gia của các thành viên Hội đồng chấm giải và Tổ Thư ký.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Giải, đến hết ngày 12/10/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 251 tác phẩm, tăng 47 tác phẩm so với năm 2025. Qua rà soát sơ bộ, các tác phẩm khai thác những chủ đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh các mô hình, gương điển hình từ thực tiễn.

Hội nghị tập trung vào việc thống nhất phân công nhiệm vụ, triển khai chấm vòng sơ khảo. Theo kế hoạch, vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 26 đến 30/10/2026; vòng chung khảo tổ chức trong hai ngày 4 và 5/11/2026.

Công tác chấm giải tập trung đánh giá chất lượng, tính phát hiện, chiều sâu chính luận và hiệu quả tuyên truyền của từng tác phẩm theo thể lệ, quy chế. Các thành viên Hội đồng chấm giải, Tổ Thư ký được đề nghị phát huy trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ chấm giải, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc.