Họp Hội đồng chung khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng TP Quảng Ninh lần thứ VII

Sáng 5/11, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng chung khảo chủ trì cuộc họp Hội đồng chung khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) TP Quảng Ninh lần thứ VII – năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng chung khảo phát biểu tại cuộc họp.

Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) TP Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy (Cơ quan thường trực giải) đã nhận được 248 tác phẩm tham gia (tăng 44 tác phẩm so với năm 2025) của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, truyền hình có 41 tác phẩm, báo in có 35 tác phẩm, phát thanh có 30 tác phẩm, báo điện tử có 116 tác phẩm, ảnh báo chí có 14 tác phẩm, có 12 tác phẩm không đảm bảo yêu cầu của thể lệ giải.

Thành viên Hội đồng chung khảo phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở đó, các tiểu ban giám khảo đã triển khai công tác chấm giải. Các tác phẩm tham dự giải năm nay đều chấp hành nghiêm túc thể lệ, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và những vấn đề thời sự của Trung ương và địa phương.

Hội đồng chung khảo đánh giá các tác phẩm thể loại ảnh báo chí.

Đặc biệt, các tác phẩm năm nay có sự đầu tư công phu, toàn diện và đồng đều ở tất cả loại hình báo chí. Trong đó, các tác phẩm báo in và báo điện tử đã khẳng định thế mạnh chủ lực với các tuyến bài dài kỳ, kết cấu chặt chẽ, chú trọng dữ liệu và tận dụng tối đa hình thức thể hiện đa phương tiện trên nền tảng số.

Các tác phẩm truyền hình và phát thanh đổi mới cách thức thể hiện, giàu sức thuyết phục, góc nhìn đa dạng. Các tác phẩm ảnh báo chí đã đạt chất lượng nghệ thuật, thể hiện rõ tư duy chủ đề, góc máy giàu tính phát hiện. Sự tham gia đông đảo của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài thành phố đã khẳng định vị thế và chất lượng vượt trội.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá, chấm kỹ lưỡng từng tác phẩm, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 43 tác phẩm để đề xuất Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng TP Quảng Ninh lần thứ VII– năm 2026 để trao giải: Đặc biệt, giải A, giải B, giải C, giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Hội đồng chung khảo sẽ lựa chọn để đề xuất trao các giải chuyên đề cho tác phẩm xuất sắc.