Đẩy mạnh hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026

Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh vừa có văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) toàn quốc lần thứ XI và Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026; đồng thời chủ động phát hiện, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để tham dự Giải.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Công văn số 370-CV/TCCS ngày 31/7/2026 của Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thông tin, tuyên truyền và phát động rộng rãi về Giải. Qua đó, góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và đội ngũ những người làm báo; khuyến khích các tác giả quan tâm, đầu tư cho các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng phát hiện những vấn đề mới, cách làm hiệu quả, mô hình tiêu biểu và các nhân tố tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Trên cơ sở đó, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để tham dự Giải.

Các tác phẩm dự thi cần bám sát Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 31/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thời hạn nhận tác phẩm chậm nhất ngày 12/10/2026, tính theo dấu bưu điện.

Tác phẩm gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, tầng 6, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh.

Ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026”. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Kế hoạch và Thể lệ giải báo chí về xây dựng Đảng.