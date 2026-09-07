Thể lệ giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026

Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 86 - KH/TU ngày 31/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026):

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi giải thưởng

Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026 (sau đây gọi tắt là Giải) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ninh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo - dân vận, kiểm tra, nội chính, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng,… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay cấp phép.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2025 - 2030; nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trở lên đối với đất nước và trên 13% đối với tỉnh Quảng Ninh trong năm 2026.

- Ghi nhận, tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh, qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; góp phần mở rộng tầm nhìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trình độ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, lãnh đạo quản lý các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Nội dung trọng tâm cụ thể như sau:

(1) Việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả bước đầu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vì mục tiêu phát triển đất nước và khát vọng vươn lên của dân tộc. Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa giữa tăng trưởng và tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa đổi mới, hoàn thiện thể chế với các chuyển đổi trọng tâm, toàn diện trên các lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

(2) Bám sát các định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIV về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”; nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất nhận thức và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”. “Triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ”.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động tạo nguồn, “quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, người có tôn giáo, người ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số”. “Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với quản lý cán bộ, đảng viên”. “Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu cán bộ, đảng viên thống nhất, liên thông; triển khai hiệu quả các phần mềm, ứng dụng dùng chung trong Đảng và mạng truyền số liệu chuyên dùng”. Đồng thời, quán triệt sâu sắc các định hướng chỉ đạo quan trọng, cốt lõi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

(3) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử bất mãn, cực đoan, nhất là trên không gian mạng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”, kết hợp phòng thủ quốc gia với phòng thủ xã hội, giữa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; nắm chắc tình hình Nhân dân.

(4) Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới. Tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính gắn với bảo đảm kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển, hạ tầng số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng văn hóa, giáo dục, thể thao…

(5) Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng mang tính hệ thống, đồng bộ, liên thông, dựa trên dữ liệu, có chiều sâu chiến lược, với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục; chú trọng tự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và phát huy vai trò của chi bộ; xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thượng tôn pháp luật, nhân văn, vì mục tiêu ổn định và phát triển.

(6) Xây dựng văn hóa Đảng: Thiết lập chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng, hoàn thiện văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu đồng bào; khơi dậy tinh thần tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương tiêu biểu thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

(7) Phản ánh, vận dụng sáng tạo trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; những giải pháp cụ thể, quyết liệt và sáng tạo của đất nước, của tỉnh; các ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trở lên đối với đất nước và trên 13% đối với tỉnh Quảng Ninh trong năm 2026.

(8) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

(9) Kết quả bước đầu trong việc triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị;…

(10) Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về công tác cán bộ năm 2026.

(11) Kết quả bước đầu trong thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

(12) Sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Kết luận số 89 KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Quy định số 04-QĐ/BCĐ35 ngày 26/3/2021 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh “về đấu tranh phản bác, xử lý, gỡ bỏ thông tin quan điểm sai trái trên mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh”.

(13) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/01/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; các phong trào “Học và làm theo Bác”, mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” và triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

(14) Công tác lãnh đạo chỉ đạo và những kết quả bước đầu trong tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, kết quả 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững gắn với định vị 6 giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” và hệ giá trị con người Quảng Ninh với 8 phẩm chất “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức giải năm 2026.

2. Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,…) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm.

2. Tác giả có tác phẩm gửi tham dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chí tác phẩm xét trao Giải

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các hạ tầng báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 01/11/2025 đến ngày 10/10/2026. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng với các quy định của Đảng và pháp luật. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Quảng Ninh và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương và ngành ở Trung ương được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải. Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:

- Loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

- Thể loại:

+ Báo in: tin, bài phản ánh, phỏng vấn; xã luận, bình luận, chuyên luận; phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

+ Phát thanh: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận; phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký; tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp.

+ Truyền hình: tin, phóng sự, ký sự; bình luận, giao lưu, tọa đàm; phim tài liệu truyền hình.

+ Báo điện tử: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, tác phẩm đa phương tiện.

+ Ảnh báo chí: ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không có tranh chấp, vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

f) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí

a) Báo in

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

* Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

b) Báo điện tử

Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

* Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: tối đa 60 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ, loạt phát thanh, thời lượng vượt quá 60 phút/tác phẩm hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: tối đa 90 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ, loạt phát thanh, thời lượng vượt quá 90 phút/tác phẩm hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

e) Ảnh báo chí

Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo đặc biệt hoặc cùng một thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

* Trường hợp đặc biệt, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị được khen thưởng

3.1. Đối với tập thể: cơ quan, đơn vị được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Chủ động, tích cực trong tuyên truyền, tham mưu triển khai hưởng ứng Giải, tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị đảm bảo khoa học, bài bản, phù hợp và sáng tạo (có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo).

- Đạt nhiều kết quả nổi bật trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh.

- Có số tác giả, tác phẩm dự thi trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều và có chất lượng tốt nhất.

- Có tác giả, tác phẩm đoạt giải hoặc vào vòng chung khảo.

3.2. Đối với cá nhân: Ban Tổ chức sẽ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen đối với các cá nhân đạt từ giải 3 trở lên khi tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2026.

Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng

1.1. Về tác phẩm: giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 45 giải, bao gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải A, 10 giải B; 12 giải C; 17 giải Khuyến khích.

1.2. Ngoài ra, Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026 có 10 giải chuyên đề “Tác phẩm xuất sắc nhất về tuyên truyền, triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: (i1) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (i2) Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; (i3) Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; (i4) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; (i5) Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam gắn với định vị 6 giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” và hệ giá trị con người Quảng Ninh với 8 phẩm chất “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”; (i6) Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (i7) Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; (i8) Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; (i9) Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; (i10) Triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Hình thức khen thưởng

Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ giải.

3. Giá trị giải thưởng

3.1. Giải chính

- Giải Đặc biệt: 35.000.000 đồng.

- Giải A: 20.000.000 đồng/giải.

- Giải B: 15.000.000 đồng/giải.

- Giải C: 10.000.000 đồng/giải.

- Giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

3.2. Giải chuyên đề: 10 giải, mỗi giải 5.000.000 đồng/giải.

3.3. Những tác phẩm đoạt giải Đặc biệt, A, B, C đồng thời đoạt giải chuyên đề thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy ở mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 2.000.000 đồng.

3.4. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đạt giải: 2.000.000 đồng/tác phẩm.

Điều 7. Ban Tổ chức Giải

1. Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, Tổ Thư ký giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.

2. Ban Tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức giải được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của tỉnh.

Điều 8. Cơ quan thường trực Giải

Cơ quan thường trực Giải là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Là đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả (hoặc cơ quan, đơn vị) gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề xuất các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức giải và Hội đồng chấm giải.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ trao giải.

Điều 9. Hội đồng chấm giải

1. Hội đồng chấm giải bao gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, do Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Tổ thư ký giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức giải quyết định thành lập.

3. Hội đồng chấm Giải xây dựng quy chế chấm Giải phù hợp với yêu cầu của Luật Báo chí và Thể lệ giải.

Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra 60 tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng chung khảo quyết định.

2. Chung khảo

Hội đồng chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc trình Ban Tổ chức Giải để quyết định trao Giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên đề khác theo cơ cấu giải thưởng.

3. Công bố và trao giải

Lễ công bố kết quả và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026 được tổ chức vào cuối năm 2026.

Điều 11. Kinh phí tổ chức giải

1. Từ nguồn kinh phí không tự chủ đã giao dự toán năm 2026 cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện.

2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Giải, là đơn vị trực tiếp quản lý và phục vụ công tác tổ chức Giải năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 12. Lập hồ sơ dự giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số căn cước công dân, số điện thoại, email.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải gửi 01 bản sao, chụp (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào (đối với tác phẩm truyền hình, phát thanh phải có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm 01 bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, đảm bảo sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải cung cấp đường link bài trong hồ sơ tham dự Giải, đồng thời gửi vào email: Bualiemvang@btgdvtu.gov.vn để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc chấm và quảng bá các tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự Giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh được đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18x24 cm (ảnh đơn) và 12x18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc, phải dịch sang tiếng Việt.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cơ quan thường trực giải chậm nhất vào ngày 12/10/2026 (theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, tầng 6, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 08033230; 08033182. Email: Bualiemvang@btgdvtu.gov.vn

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII - năm 2026. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân liên quan có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực giải.

2. Cơ quan thường trực giải có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển đơn khiếu nại cho Ban Tổ chức giải để xem xét, giải quyết. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

3. Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.