Tối 15/11, phường Cẩm Phả tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Trở về ký ức – 90 năm truyền thống Vùng mỏ, tiếp nối hành trình Cẩm Phả” tại Nhà Văn hóa Công nhân. Dự chương trình có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.