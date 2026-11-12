Thợ mỏ và ca: Hồi sinh những vùng đất

Nhắc đến mỏ than, nhiều người thường nghĩ ngay đến những lớp bụi than đen hay các bãi thải đất đá xám màu. Thế nhưng, chương trình “Thợ mỏ vào ca” hôm nay sẽ mang đến một góc nhìn khác về nỗ lực phát triển kinh tế tuần hoàn và xanh hóa hoạt động khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hãy cùng theo chân những người thợ mỏ và công nhân môi trường khám phá hành trình cải tạo, phục hồi những vùng đất từng là bãi thải, góp phần kiến tạo diện mạo xanh hơn cho Vùng mỏ.