Trường Đại học Hạ Long tổ chức Giải Bóng đá sinh viên lần thứ VI

Sáng 14/11, tại sân bóng đá Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh), Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hạ Long tổ chức khai mạc Giải Bóng đá sinh viên lần thứ VI, năm 2026 - Cup Viettel Tammi, chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Giải Bóng đá sinh viên lần thứ VI, năm 2026 – Cup Viettel Tammi thu hút gần 300 sinh viên tham dự.

Giải đấu thu hút gần 300 sinh viên, chia thành 14 đội bóng, tranh tài ở hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng bảng, lựa chọn những đội có thành tích tốt vào vòng bán kết, tranh giải Ba và chung kết.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào thi đấu ở hai nội dung nam và nữ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt với nhiều pha bóng hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên, giảng viên nhà trường.

Các đội bóng nam thi đấu sôi nổi, quyết liệt ở trận đầu tiên ngay sau lễ khai mạc.

Các cầu thủ nữ thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo sinh viên.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên; góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa sinh viên các khoa, bộ môn trong toàn trường. Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những nhân tố có năng khiếu, bổ sung lực lượng cho đội bóng đá nam, nữ sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham gia các giải đấu trong và ngoài thành phố.

Theo kế hoạch, vòng loại và bán kết diễn ra từ ngày 14/11 đến 28/11; các trận tranh giải Ba, chung kết và lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 29/11.