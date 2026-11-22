Bồi đắp đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên

Cùng với nhiệm vụ học tập, lao động, tham gia phát triển KT-XH, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên ngày càng được các cấp, ngành quan tâm. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, trải nghiệm và phát triển năng khiếu, thanh niên có thêm không gian sinh hoạt lành mạnh, phát huy sở trường, hình thành lối sống tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Quảng Ninh phát triển toàn diện, có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Phạm Anh Thư, lớp 12B4, Trường THPT Hòn Gai, thể hiện ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” tại Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” năm 2026.

Từ đầu tháng 11, Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 do Cung Văn hóa thanh thiếu nhi phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức và Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông thành phố Quảng Ninh lần thứ XIII năm 2026 do Sở GD&ĐT tổ chức, đã mang đến những sân chơi nghệ thuật bổ ích, thu hút đông đảo học sinh, thanh thiếu nhi tham gia. Các thí sinh tự tin thể hiện giọng hát, khả năng trình diễn với những tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo và tình yêu nghệ thuật. Qua các cuộc thi, nhiều nhân tố có năng khiếu được phát hiện, ươm mầm, bồi dưỡng, góp phần bổ sung lực lượng nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Phạm Anh Thư (lớp 12B4, Trường THPT Hòn Gai) quán quân bảng C, Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” chia sẻ: Đến với cuộc thi, em được gặp gỡ, giao lưu cùng các nghệ sĩ và các bạn có chung niềm đam mê âm nhạc. Đây là cơ hội quý báu để em được thể hiện năng khiếu ca hát. Em mong sẽ có thêm nhiều chương trình, cuộc thi nghệ thuật bổ ích để chúng em có sân chơi lành mạnh sau những giờ học tập, được thỏa mãn niềm đam mê và sáng tạo nghệ thuật.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hạ Long tổ chức khai mạc Giải Bóng đá sinh viên lần thứ VI, năm 2026.

Cùng với những hoạt động do các ngành chức năng tổ chức, các cấp bộ Đoàn, Hội cũng tích cực tạo dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao đa dạng, phù hợp với nhu cầu, sở thích của thanh niên. Trung bình hằng năm, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức và phối hợp tổ chức gần 100 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút hàng nghìn lượt thanh thiếu niên tham gia.

Nhiều chương trình được duy trì, đổi mới về nội dung và hình thức như: Các ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên công nhân”, “Thanh niên dân tộc thiểu số"; hành trình “Trạm thanh xuân SV - Giao lưu các CLB, đội, nhóm sinh viên”; cuộc thi “Vũ điệu xanh - Tiến bước lên Đoàn”, hội thi “Nét đẹp sinh viên”... Bên cạnh đó, các giải bóng đá học sinh, sinh viên, bóng rổ học sinh THPT, giải pickleball dành cho cán bộ Đoàn... cũng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động trong giới trẻ.

Đời sống tinh thần của thanh niên còn được bồi đắp thông qua những hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn đến thăm các “địa chỉ đỏ” giúp người trẻ hiểu hơn về truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước, từ đó bồi đắp lý tưởng, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong thanh niên thông qua chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, xây dựng và phát triển tủ sách, thư viện, phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc... Những hoạt động này góp phần khuyến khích tinh thần tự học, tự bồi dưỡng tri thức trong thanh niên.

Thanh niên dân tộc thiểu số trình diễn trang phục truyền thống tại Ngày hội "Thanh niên dân tộc thiểu số" năm 2026.

Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên cũng được Quảng Ninh xác định là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển thanh niên giai đoạn mới. Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa I đã thông qua nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu thứ 5 về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên đặt ra chỉ tiêu: Hằng năm, trên 90% thanh niên ở đô thị, 80% thanh niên ở nông thôn, 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Hằng năm, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới. Đến năm 2030, 100% địa phương có mô hình hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân, văn hóa tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho thanh niên. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong đời sống và trên không gian số.

Cùng với đó, tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội phục vụ thanh niên; triển khai các giải pháp giúp thanh niên tăng cường rèn luyện thể chất; khuyến khích thanh niên tham gia sáng tạo văn hóa, văn nghệ, thể thao; tăng cường ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, sai lệch gây tác động tiêu cực đến thanh niên...