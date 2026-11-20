"Chìa khóa" nâng tầm chất lượng tại Trường Đại học Hạ Long

Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Hạ Long luôn xác định việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ, chuyên môn cao là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố trong giai đoạn mới.

Thầy Phạm Qúy Giang được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022.

Một trong những minh chứng cho hiệu quả của chính sách thu hút nhân tài là trường hợp PGS.TS Phạm Quý Giang, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, Trường Đại học Hạ Long. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Môi trường tại Đại học Shizuoka (Nhật Bản) năm 2014, từng nghiên cứu tại Đại học California, Davis (Mỹ) và hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) năm 2016, thầy có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế.

Tháng 6/2020, thầy về công tác tại Trường Đại học Hạ Long theo chính sách thu hút nhân tài của thành phố Quảng Ninh. Năm 2022, thầy được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Từ khi về công tác tại trường cho đến nay, thầy Giang đã phát huy năng lực chuyên môn, tham gia quản lý hoạt động khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng đào tạo của nhà trường.

PGS.TS Phạm Quý Giang, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, Trường Đại học Hạ Long chia sẻ: Môi trường làm việc khá chuyên nghiệp, tạo điều kiện để tôi phát huy chuyên môn, phát triển bản thân và theo đuổi các hướng nghiên cứu khoa học. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp kinh nghiệm và năng lực vào sự phát triển của nhà trường.

Trong giai đoạn 2021-2026, Trường Đại học Hạ Long đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên. Số lượng PGS.TS tăng từ 0 lên 6 người. Số lượng tiến sĩ tăng từ 34 lên 42 người. Số thạc sĩ tăng từ 189 lên 225 người.

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long sau giờ học.

Xác định phát triển đội ngũ là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, những năm qua, cùng với việc thu hút nhân tài, Trường Đại học Hạ Long còn thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tổng số viên chức và người lao động hiện nay là 377 người.

Trong năm học vừa qua, đồng chí Hiệu trưởng được giao đảm nhận thêm chức vụ Bí thư Đảng ủy; bổ nhiệm 1 Phó Hiệu trưởng; 1 giảng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư; 1 giảng viên được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XVI; 1 giảng viên đang được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2026.

Nhà trường được UBND thành phố phê duyệt Đề án tự chủ giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để thực hiện công tác tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, trường thực hiện tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động, chuyển hình thức HĐLĐ đối với 64 người; ưu tiên tuyển dụng nhân lực chất lượng cao để thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tuyển dụng viên chức diện nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 12 viên chức quản lý đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh viên chức quản lý thuộc các phòng, khoa, trung tâm năm 2026 và giai đoạn 2026-2031.

Mặt khác, quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ CBVCLĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trong năm học vừa qua, nhà trường cử 11 giảng viên đi học nghiên cứu sinh, hàng trăm lượt người đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước. Nhà trường tiếp tục rà soát, ban hành quyết định cử giảng viên đi học và đăng kí đi học sau đại học, tập trung học nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2026 -2030.

Tính đến tháng 10/2026, tổng quy mô người học của trường đã đạt 11.335 sinh viên và khối Trường Thực hành sư phạm có 1.137 học sinh, hoàn thành chỉ tiêu trước 5 năm so với Đề án thành lập Trường.

Với đội ngũ chất lượng, cùng chương trình đào tạo không ngừng được đổi mới, Trường Đại học Hạ Long đang dần khẳng định được thương hiệu, vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục của cả nước; là cơ sở giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chính, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn, cho thị trường lao động tỉnh nhà và khu vực lân cận.