Trường THCS và THPT Quan Lạn kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026)

Ngày 15/11, Trường THCS và THPT Quan Lạn tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) nhằm ghi dấu chặng đường phát triển và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vùng biển đảo. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn; đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường THCS - THPT Quan Lạn.

Trải qua 20 năm, từ lớp 10 đầu tiên với 52 học sinh, 8 giáo viên, đến nay trường có 546 học sinh với 15 lớp. Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, nhà trường từng bước trưởng thành, trở thành địa chỉ giáo dục quan trọng của khu vực biển đảo.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương cùng tâm huyết của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà trường từng bước được đầu tư, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Khuôn viên hiện rộng hơn 23.223m², hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú được hoàn thiện. Năm 2022, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đặc biệt, từ năm học 2023-2024, trường tiếp nhận học sinh THPT từ 5 đảo thuộc đặc khu Vân Đồn, mở rộng cơ hội học tập cho con em vùng biển đảo.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2025-2026, tỷ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đều đạt 100%; học sinh giành 4 giải cấp tỉnh, 3 giải cấp đặc khu. Toàn trường có 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 11 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Trường THCS và THPT Quan Lạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Trường THCS và THPT Quan Lạn xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Trong công tác giáo dục, nhà trường sẽ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Với đặc thù là trường học phục vụ học sinh đến từ nhiều đảo, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng quản lý, chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú, nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ giáo dục, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, UBND thành phố Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường; nhiều tập thể, cá nhân của Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đặc khu Vân Đồn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Trường THCS và THPT Quan Lạn nhân dịp 20 năm thành lập.