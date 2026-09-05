Quảng Ninh Let’s go: Đi chậm ở Quan Lạn

“Quan Lạn không phải là nơi để đi thật nhanh, mà là nơi để mình đi chậm lại một chút và tận hưởng từng khoảnh khắc”.

Đó là trải nghiệm của An Huy trong chuyến đi tưởng chỉ ghé qua, nhưng rồi lại muốn ở lại lâu hơn. Từ bãi biển Minh Châu với cát trắng, nước trong, những phút ngồi dưới hàng phi lao nghe sóng biển, đến khoảnh khắc dậy sớm đón bình minh giữa không gian yên ả của đảo, Quan Lạn hiện lên nhẹ nhàng và đầy sức níu chân. Trong tập này, An Huy còn chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực, cách di chuyển trên đảo, thời điểm phù hợp để khám phá và một vài kinh nghiệm dành cho người lần đầu đến Quan Lạn.