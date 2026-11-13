Uông Bí đánh giá cán bộ thực chất từ kết quả công việc

Phường Uông Bí đang đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả, tiến độ và chất lượng công việc làm thước đo. Đặc biệt, việc triển khai bộ chỉ số KPI góp phần lượng hóa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy phường Uông Bí triển khai số hóa hồ sơ đảng viên.

Là công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Uông Bí, chị Nguyễn Hà My hiện được giao phụ trách 6 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Tham mưu, soạn thảo và rà soát văn bản; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo; thực hiện công tác tuyên truyền, quản lý thông tin và hoạt động của Ban Công tác 35; quản trị, vận hành các hệ thống thông tin, hỗ trợ chuyển đổi số; theo dõi, cập nhật dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ; phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ và thực hiện những nhiệm vụ phát sinh.

Bình quân mỗi tuần chị My xử lý khoảng 30-31 đầu việc, tương đương 6 đầu việc/ngày làm việc. Các nhiệm vụ bao gồm công việc thường xuyên, công việc theo kế hoạch và những yêu cầu đột xuất. Đặc thù công việc cũng khiến khối lượng và thời gian xử lý có sự khác nhau, tùy thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp của từng nhiệm vụ. Chị Nguyễn Hà My cho biết: Việc xác định rõ từng đầu việc, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt giúp tôi chủ động hơn trong sắp xếp công việc, kiểm soát tiến độ và xác định trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao.

Từ yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, phường Uông Bí đã từng bước xây dựng và triển khai phương thức đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Từ tháng 10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện đánh giá hằng quý theo chỉ đạo của Thành ủy. Quý I/2026, việc đánh giá theo quý được triển khai đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý. Từ quý II/2026 đến nay thực hiện đánh giá quý và chấm điểm KPI đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phường.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Uông Bí Trần Thị Hường trao đổi công việc với chị Nguyễn Hà My, cán bộ công chức Ban Xây dựng Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Uông Bí Đào Ngọc Sơn, tinh thần xuyên suốt trong đổi mới công tác đánh giá cán bộ của địa phương là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên mục tiêu, kết quả, sản phẩm và dữ liệu. Theo đó, mỗi nhiệm vụ đều được xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, tiến độ thực hiện và sản phẩm đầu ra. Quá trình triển khai được theo dõi thường xuyên, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Để triển khai đồng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cơ quan Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng danh mục nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, thiết lập các đầu việc trên cơ sở những nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các nhiệm vụ được cụ thể hóa theo 6 trục trọng tâm: Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Uông Bí trao đổi công việc.

Từ các trục nhiệm vụ chung, từng cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa thành những đầu việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Kết quả triển khai trong quý III/2026 cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thiết lập danh mục 111 nhiệm vụ; UBND phường thiết lập danh mục 194 nhiệm vụ. Việc cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ thành danh mục công việc giúp từng cơ quan, đơn vị xác định rõ trọng tâm triển khai trong mỗi quý, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi, kiểm tra và đối chiếu kết quả thực hiện. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Trong quý III, có 642 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền được đánh giá theo KPI, trong đó 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường đánh giá, 2 cán bộ diện Thành uỷ và UBND thành phố đánh giá.

Việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo KPI đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 10 tháng năm 2026, phường Uông Bí đạt nhiều kết quả tích cực: Thu ngân sách đạt 2.231,57 tỷ đồng, hoàn thành GPMB 76,89ha, đặc biệt dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã hoàn thành 99,53% diện tích GPMB. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, quốc phòng - an ninh được giữ vững.