Quảng Ninh có 1 cá nhân được tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026

Tối 7/11, tại TP Bắc Ninh, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" và trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 45 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026. Cùng với đó, 30 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Nguyễn Trường Giang vinh dự được tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026

Trong đó, Quảng Ninh có một cá nhân được tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026 là Nguyễn Trường Giang (SN 1998), Kiểm tra viên thuế, Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, Thuế TP Quảng Ninh.

Trong công tác chuyên môn, Nguyễn Trường Giang luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi, đổi mới phương pháp làm việc, tích cực đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật, năm 2025 anh đã đề xuất sáng kiến “Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích, đánh giá, xây dựng dự toán thu NSNN theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP Quảng Ninh” được Hội đồng Sáng kiến Thuế TP Quảng Ninh công nhận và đánh giá cao về hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng.

Đồng thời, anh tích cực tham gia hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn, Nguyễn Trường Giang đã nhận Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2026 vì thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026; 2 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025 và năm 2023 vì thành tích trong Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ, cùng nhiều giấy khen của Cục Thuế, Thuế TP Quảng Ninh ...